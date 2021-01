finance

Worldline [Euronext : WLN], le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, annonce un partenariat stratégique avec Gold Global Currency Corp. SA ("Gold Global") pour proposer les jetons « DaVinci Gold » en utilisant la technologie de gestion des stablecoins de Worldline. Cette initiative, qui vient encore étoffer les fonctions de sa plateforme de Digital Asset Management (DAM), rapproche Worldline de ses objectifs : s’imposer à la pointe des stablecoins et de la technologie Blockchain.



Conçue par Worldline, la plateforme DAM est la première solution de gestion d’actifs pour stablecoins bénéficiant des avantages d’une Blockchain privée : contrôle intégral, sécurité, réplicabilité et pérennité. La plateforme DAM de Worldline est conçue pour gérer de bout en bout et en toute sécurité toutes les étapes du cycle de vie d’un actif au sein d’un processus financier donné, entre les divers utilisateurs de ce produit ou service.





La solution DaVinci Gold est le fruit de ce partenariat stratégique conclu avec Gold Global. Première en son genre, cette solution permet aux consommateurs d’acquérir, de thésauriser et de vendre des pièces d’or physique frappées d’un poinçon de façon simple et sûre.



Capitalisant sur plusieurs années d’expérience académique et opérationnelle de la Blockchain, déjà matérialisée par le premier label de traçabilité alimentaire mis au point avec Bureau Veritas en mars 2018, Worldline est familiarisé avec les nombreux problèmes métiers existants qui peuvent être résolus par une plateforme de gestion d’actifs sûre et puissante basée sur la Blockchain.



Qu’il s’agisse de tracer des cryptomonnaies liées à un métal comme les DaVinci Coins, des certificats d’authenticité, des programmes de fidélité, des monnaies FIAT numérisées à usage général (comme les monnaies digitales de banques centrales) ou des monnaies locales, la plateforme DAM de Worldline apporte les services et fonctionnalités nécessaires, aussi bien sur les marchés de valeur que sur ceux de volume.

Nicolas Kozakiewicz, expert en Blockchain et directeur de l'innovation chez Worldline, déclare : "La Blockchain a été conçue initialement pour apporter exactement ce type de services et faciliter les échanges natifs d’actifs numériques entre les acteurs d’un même écosystème. Cette technologie apporte un surcroît de sécurité, traçabilité et la transparence nécessaire, tout en étant entièrement automatisée. La Blockchain révolutionne la façon d’échanger l’information digitale précieuse.



Si la plateforme DAM de Worldline a d’abord été utilisée pour les stablecoins et les monnaies digitales de banques centrales, elle est parfaitement adaptée à de nombreux autres secteurs, comme la distribution et les programmes de fidélité, les compensations industrielles intragroupe, les transports publics et urbains. Créer une infrastructure de manipulation des actifs de niveau commercial et prête à être déployée était une nécessité de longue date sans solution jusqu’à ce que la blockchain arrive réellement à maturité."





Roger Kinsbourg, Fondateur et PDG de Gold Global, ajoute : "Nous croyons profondément à la réussite de notre modèle qui sera un exemple à suivre pour les autres stablecoins. En outre, nous sommes convaincus que nos jetons DaVinci Gold, une monnaie digitale soutenue par l’or et bénéficiant de la stabilité qu’il confère, vont réconcilier deux mondes qui s’opposent encore aujourd’hui, celui des monnaies frappées au poinçon et celui des cryptomonnaies dématérialisées, et ouvrir la voie qu’emprunteront d’autres jetons d’investissement et éventuellement les monnaies digitales de banques centrales.



Nous avions besoin d’un partenaire qui détenait de vrais projets de Blockchain au stade commercial, comme Worldline, qui a complètement collaboré avec nous à la conception et au développement de notre plateforme informatique et Blockchain privée, et nous avons bénéficié de l’apport énorme des connaissances et des compétences de ses équipes expertes."





À l’instar de la plupart des grandes verticales marchés de Worldline, intégrées depuis l’interface consommateurs jusqu’aux services bancaires universels, des besoins des villes numériques aux services publics ou privés hautement réglementés, la nouvelle plateforme DAM de Worldline est conçue pour résoudre les problèmes, depuis les premières maquettes de preuve du concept jusqu’à l’échelle industrielle.

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4eme acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise.



Les offres de Worldline dans les domaines de Merchant Services ; Terminals, Solutions & Services ; Financial Services et Mobility & e-Transactional Services incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires pro forma 2019 de Worldline s’élève à 5,3 milliards d’euros.



worldline.com





A propos de Gold Global



GOLD GLOBAL CURRENCY CORP.S.A. (SUISSE) lance officiellement en 2018 son jeton novateur DaVinci Token soutenu par de l'or pur. Le concept de crypto-or associe une technologie propriétaire de nano-gravure laser à la sécurité DLT, permettant à l'or physique identifié d'être enregistré de manière immuable sur la chaîne de blocage. Aucune autre pièce d'or ne bénéficie de cette caractéristique technologique innovante.



davincigold.com