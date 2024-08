gastrocuisine

En France, 74% des répondants ont déclaré se tourner vers les fruits frais en premier lieu, une tendance également observée en Allemagne et au Royaume-Uni, où les répondants les ont respectivement positionné en premier et deuxième choix. En Italie, les fruits frais se situent en quatrième position alors qu’en Espagne, les encas les plus populaires sont les fruits secs, graines, biscuits et encas croustillants.







Ces résultats démontrent que l’offre d’encas est très variée. Les consommateurs français se tournent aussi bien vers les encas salés que sucrés : 72% d’entre eux ont affirmé préférer les cookies et biscuits et 69,4% ont déclaré préférer les chips et snacks croustillants. On retrouve cette tendance dans d’autres marchés européens, où les chips et snacks croustillants dominent, comme au Royaume-Uni par exemple; en Espagne, cette catégorie se retrouve en deuxième position juste derrière les fruits secs et graines. En France et en Italie, les biscuits restent des choix très populaires.



Quant aux produits laitiers, ils sont particulièrement populaires chez les consommateurs français; cette catégorie se classe en quatrième place avec 69,2% des répondants, bien plus que chez leurs voisins allemands (30%). Aussi, la moyenne des cinq marchés était également nettement inférieure, à seulement 47%.



Degusta Box a demandé aux répondants d’identifier les caractéristiques les plus importantes au moment de l’achat d’un encas. Les français sont très sensibles à la question du prix, qui est apparue comme le facteur le plus important. Le fait qu’un produit soit en promotion se classe dans le top 3 de leurs critères. D’ailleurs, le prix a été le principal facteur dans les cinq pays - les Italiens se sont cependant montrés les moins sensibles au prix, avec 44% des répondants indiquant le prix dans le top 3 de leurs critères (contre 68% en France).





Les français considèrent donc qu’un encas sain constitue le deuxième facteur le plus important au moment de l’achat, selon 48% des répondants. En Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, il s’agit respectivement du premier, deuxième et troisième facteur le plus important. Ces résultats suggèrent que les consommateurs sont plus conscients des valeurs nutritionnelles des encas, tout en recherchant également des produits à des prix compétitifs.



Anna Kebets, responsable des études de marché chez Degusta Box, a commenté : “Notre enquête montre que les consommateurs aspirent à consommer des encas plus sains : près de la moitié (48%) des nos abonnés ont désigné les produits sains comme l’un des principaux facteurs décisifs, et un tiers d’entre eux ont choisi ‘mention sans sucre/faible en sucre’. Cependant, les résultats montrent qu'ils ne sont pas prêts à faire des compromis sur le goût : les encas gourmands restent très populaires. Cela représente un défi difficile mais intéressant pour les marques : trouver un juste milieu entre ces deux concepts tout en maintenant des coûts concurrentiels.”



Même si le facteur promotion est un facteur décisif pour les consommateurs, trouver de nouveaux moyens de se différencier et d'interagir avec leurs consommateurs devrait rester l’une des priorités des marques. Par exemple, la coopérative de commerçants d'origine allemande Rewe a invité ses consommateurs à co-créer un pudding au chocolat en leur permettant de choisir le niveau de réduction de sucre. Dans un climat de défiance des consommateurs, la transparence peut aider à réduire le manque de crédibilité et pourrait s'avérer être une technique de marketing intéressante. ”





À propos du sondage



Ce sondage a été mené du 3 au 18 novembre 2018 auprès de plus de 10,000 répondants abonnés à Degusta Box, sur les cinq marchés où Degusta Box est présent: France, Allemagne, Espagne, Italie et le Royaume-Uni. Échantillon non pondéré, non probabiliste de convenance. Les conclusions tirées sont à 95% fiables. Les résultats sont basés uniquement sur le comportement des répondants abonnés à Degusta Box ayant accès à internet.





