Francine est le seul quiz à interroger sur les grands classiques du cinéma français depuis 1920. Le questionnaire, inédit dans sa conception, fait référence à 500 films répartis sur onze décennies depuis 1920, soit environ 45 films par décennie.

Tous les genres de films sont représentés, ceux du réalisme poétique des années 30 et 40, les films populaires de cape et d’épée et les polars des années 50, les classiques de la nouvelle vague, les films noirs ou intimistes des 60 et 70, les comédies sentimentales ou d’aventure des années 80 et 90, les films marquants de ces vingt dernières années.





Voici onze de « nos » films, chacun adossé à une décennie…

Nana (Jean Renoir, 1926, drame)

Drôle de drame (Marcel Carné, 1937, comédie)

L’assassin habite au 21 (Henri Georges Clouzot, 1942, policier)

Les quatre cents coups (François Truffaut, 1959, comédie dramatique)

Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964, comédie musicale)

César et Rosalie (Claude Sautet, 1972, comédie dramatique)

Au revoir les enfants (Louis Malle, 1987, drame)

Sept ans au Tibet (Jean-Jacques Annaud, 1997, aventure)

Les choristes (Christophe Barratier, 2004, comédie dramatique)

Un sac de billes (Olivier Nakache, 2017, drame)

L’amour ouf (Gilles Lellouche, 2024, comédie romantique)



Exemples de QCM :



Quai des Orfèvres, (Henri-Georges Clouzot, 1947)

Quelle est la profession d’Émile, incarné par Pierre Larquey ?

Chauffeur de taxi – Concierge – Portier – Garagiste

Le salaire de la peur, (Julien Leclercq, 2024)

Dans quel pays le tournage du film a-t-il eu lieu ?

Maroc – Algérie – Espagne – Malte



Fonctionnement : points acquis, lots reçus



Quand le joueur se connecte pour la première fois sur l’application, il joue 5 parties gratuites. Ces 5 parties gratuites lui permettent de se familiariser avec le jeu, mais aussi d’acquérir des vrais points en cas de bonnes réponses.



Les 5 parties gratuites se jouent, chacune, sur 3 mêmes films qui sont Bienvenue chez les Ch’tis, La grande vadrouille, Intouchables. Chaque partie gratuite comporte 45 QCM. Une bonne réponse à un QCM rapporte 1 point.



Après les 5 parties gratuites, si le score du joueur est inférieur à 200 points, il doit acheter des nouvelles parties pour continuer à jouer. Il rentre dans un cadre standard de jeu : choix du format de sa partie, choix du questionnaire. Chaque nouvelle partie se joue sur 3 films.





Gains, achat de parties



Le joueur gagne des lots selon ses points acquis. Les lots sont des cartes-cadeaux mono ou multi-enseignes (Castorama, Fnac Darty, Carrefour, La Redoute, Truffaut, IKEA, etc.)

La pyramide des gains s’échelonne de 200 points (pour un lot de 5€) à 2 000 points (pour un lot de 50€). Si le joueur doit acheter des parties pour jouer, il se réfère à la grille des achats qui va de 1€ (achat d’1 partie) à 25€ (achat 50 parties).



La version mobile iOS et Androïd sortira en juin 2024.

