loisirs

2 500 produits développés par près de 60 marques outdoor



Depuis sa création, en 2015, Hardloop sélectionne des marques engagées dans la protection de l’environnement et souhaite désormais aller plus loin en simplifiant la recherche et l’accès aux produits éco-responsables. Son ambition est de faire en sorte que le dressing de chaque aventurier(e) devienne éco-responsable et capte plus de CO2 qu’il n’en émet. Pour avancer dans cette direction, Hardloop met à disposition de ses 500 000 visiteurs mensuels la sélection HardGreen.



Cette sélection, qui propose d’ores et déjà plus de 2 500 produits techniques développés par près de 60 marques outdoor, regroupe les meilleurs produits éco-conçus pour partir à l'aventure.





Des critères environnementaux stricts

Pour intégrer la sélection HardGreen, un produit doit répondre à des critères précis garantissant que sa conception et sa durabilité sont favorables à l'environnement (processus de fabrication, matières utilisées, faible consommation énergétique…). Un produit HardGreen doit, en outre, posséder l'un des 25 labels ou caractéristiques identifiés (BlueSign, Fair Wear Foundation, Oeko-Tex, coton biologique, recyclé…). Pour les définir, Hardloop a travaillé en collaboration avec ses marques partenaires les plus engagées en faveur de l'environnement.



"Nous nous soucions de notre planète et, même si nous sommes loin d’être parfaits, nous prenons de petites initiatives pour provoquer de grands changements. C’est pour cela que nous avons décidé de créer la sélection HardGreen. Cette sélection va non seulement permettre à nos visiteurs de trouver facilement les meilleurs produits outdoor éco-conçus mais c’est aussi un outil précieux pour nous assurer que la proportion des produits éco-responsables de notre catalogue augmente chaque année. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure." Julien JEREMIE - Co-fondateur Hardloop





Objectif : neutralité carbone dès 2021

Depuis son lancement, Hardloop a planté plus de 17 000 arbres et milite pour une consommation raisonnée. Face à l’urgence climatique, la plateforme vient de prendre 2 engagements forts vis-à-vis de ses 200 000 clients : devenir neutre en carbone dès 2021 et proposer 90% de produits éco-conçus dans son catalogue en 2023.



A propos d’Hardloop

Chez Hardloop, nous pensons que la nature et le mouvement doivent être au cœur de nos vies. C’est pourquoi, depuis 2015, que vous soyez débutant ou athlète de haut niveau, nous partageons avec vous notre goût pour le bon matériel et notre passion pour les sentiers escarpés. Notre mission est de vous aider à trouver le meilleur équipement pour vos aventures ! Nous tenons cette promesse grâce à une sélection rigoureuse de matériel technique et aux conseils de nos bienveillants HardGuides (experts produits).



www.hardloop.fr