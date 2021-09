maisondeco







CarréSol x Pierre Gonalons — Paris Design Week — Le Médaillon

UN PARQUET SUR-MESURE

Déclinable en divers essences et incrustations, la collection MÉDAILLON se présente sous la forme d’une combinaison de matières que l’on compose selon ses désirs.



LA VOLONTÉ DE VIVRE DANS UN LIEU HORS DU COMMUN

Forte d’une esthétique très marquée, la collection MÉDAILLON se destine à un public

souhaitant sortir des codes traditionnels de la décoration d’intérieur en utilisant un parquet

comme élément central d’une architecture. Il ne souligne plus l’espace, il dessine l’espace.



L’ALLIANCE DU BOIS ET DU MINÉRAL

Chêne Fumé — Chêne Clair — Chêne Noir — Noyer

Travertin — Marbre Carrare — Marbre Calacatta Viola — Marbre Verde

Disque 100mm — Disque 300mm

Une sélection de matières et une grande variété de possibilités.

A propos de CARRÉSOL

Créateur de parquets d’exception, Carrérol se présente comme la première maison d’Édition en France à manufacturer des parquets uniques. En dix ans, CarréSol a exploré et maitrisé l’ensemble des techniques artisanales liées aux métiers du bois pour donner naissance à ses propres collections de parquets. Grâce à des outils innovants et une rigueur industrielle, la marque est en mesure de façonner avec précision les projets les plus créatifs.



A propos de PIERRE GONALONS

En tant que designer, Pierre considère les matériaux traditionnels et les savoir-faire artisanaux comme une source d’inspiration. Né dans une famille aux origines culturelles italiennes, il se passionne très jeune pour le patrimoine français et l’histoire de l’art.

