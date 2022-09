maisondeco



Les saunas extérieurs authentiquement Scandinaves sont accessibles rapidement et simplement. Les kits comprennent tous les éléments en épicéa de Scandinavie, double vitrages « sécurit », vis inox, serrures et huisserie haut de gamme. Les bancs, appuis tête, poêles sont compris. Ils sont garantis 5 ans.





Une offre Premium pour particuliers, bricoleurs ou non



Chaletenbois.fr fournit avant l’achat plans détaillés et assistance dans la préparation du projet. 16 modèles sont proposés, ainsi qu’un service d’assemblage à domicile et de personnalisation des plans.





Saunas extérieurs avec prestations spéciales : terrasse, studio, bungalow habitable. Design et matériaux de qualité



Ces saunas extérieurs s’adaptent à différents styles d’architecture. La gamme comprend toits plats, toits à 1 ou 2 pentes. Des variantes en L, avec terrasse ou même mezzanine sont disponibles.



L’épicéa naturel permet un choix illimité de couleurs. Des plans sur mesure sont possibles.





Construire son espace sauna en 3 jours pour 800 € / m2



Les kits sont livrés directement d’usine en 6 à 10 semaines. Le montage par 2 bricoleurs ne demande que 2 à 3 jours avec des outils courants.



Un budget de 800 à 1000 € / m2 selon les modèles suffit à construire un sauna extérieur haut de gamme et confortable aux lignes raffinées. Les prix incluent TVA et livraison à domicile.



Contact : Pascal Sauvêtre – Mob : 06 37 105 165

Skype: live:sauvetre.pascal2

Chalets Bois Hansa24 - 38, Av De Gaulle – 79150 Argentonnay

https://chaletenbois.fr



