Litogami conçoit des objets ludiques, tangibles et fonctionnels qui sensibilisent les plus jeunes aux enjeux du développement durable et aux questions d’aujourd’hui : les énergies renouvelables, la recyclabilité et le vivre-ensemble. En 2013 est née la veilleuse solaire Casagami, Autogami a rejoint la collection en 2016.En janvier 2018, de nouveaux décors pour Citigami et une nouveauté fonctionnant à l’énergie "OPV" (photovoltaïque organique) seront présentés sur les salons Museum Connexion et Maison et Objet.