Design épuré et ergonomie avancée. Assemblages sur chanfreins à 45° et sans vis pour une esthétique haut de gamme. Fabrication soignée et très solide (supporte jusqu’à 50 kg). Livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi.





En bambou Moso massif



Outre son aspect naturellement beau, le bambou Moso offre une robustesse et une stabilité à toute épreuve grâce à des propriétés mécaniques proches de certains bois tropicaux. Son poids très léger permet un minimum d’émissions de carbone lors des transports. Pousse sans engrais ni pesticides. 100% recyclable et biodégradable.

eBUREAU ONE eBUREAU TWO



Système breveté eBUREAU pour l'intégration intelligente de smartphones ou tablettes avec un écran PC ou laptop

Pour toute configuration materielle

Laptop + clavier / Laptop + écran séparé / Mac tout-en-un / PC de bureau classique. Permet d’atténuer les tensions au cou et au dos lors des longues séances. Idéal pour télé-travailleurs, gamers, programmeurs et tous les accros à l’ordi. BONUS: Le tiroir interne accueille discrètement l’essentiel pour travailler.



Idéal pour plus de place et le rangement facile

Les meubles eBUREAU vous offrent une solution élégante pour gagner de l’espace quand il en manque ET facilement maintenir de l’ordre sur votre bureau. Une conception intelligente gage de sérénité et d’efficacité personnelle.

Spécifications



eBUREAU ONE eBUREAU TWO Conception Française Française Système breveté eBUREAU Oui Oui Rangement Etagère L53 x P33 x H4,5 cm pour

documents A4, tablette, etc... .

Compatible pour intégration bloc Mac mini. Espace inférieur (H3,8 cm) pour rangement clavier, souris et ordinateur portable. Tiroir interne 3 zones pour feuillets A4 et stylos, accessoires, etc...H1,4 cm. Espace inférieur (H4,8 cm) pour rangement clavier, souris et ordinateur portable. Zone spécialisée oui, sur le plateau (L95 x P38,5 x H0,3 cm) oui, sur le plateau (Diamètre 9

cm) Capacité de portage Jusqu'à 50 kgs Jusqu'à 50 kgs Bois Bambou Moso naturel Bambou Moso naturel Finition Laqué huile incolore matte naturelle certifiée SGS Laqué huile incolore matte naturelle certifiée SGS Recyclable 100 % 100 % Dimensions L55cm x P30cm x H11,5 cm L55cm x P30cm x H7 cm Poids 3,7 kgs 3,45 kgs Emballage L58 x P33 x H13,5 cm L58 x P33 x H9,5 cm Disponibilité amazon.fr amazon.fr Prix TTC 89 euros 89 euros

A propos de LOUIS France

Louis France est une startup située à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), créée en 2021 par Eric Barray, un cinquantenaire passionné par le design et les nouvelles technologies. Lui même devenu télétravailleur suite à la pandémie, il s'est vite rendu compte des contraintes liées à son nouvel espace de travail. A partir d'une simple idée d'abord partagée à ses seuls proches, le retour positif l'a convaincu d'aller plus loin, et le projet Louis France est né. Après une année de préparation pour concevoir et tester de nombreux prototypes, puis rechercher un fabricant prêt a répondre à des conditions strictes de qualité, les deux premiers produits eBUREAU ONE et eBUREAU TWO sont maintenant disponibles, depuis le 1er mars 2022 sur les places de marché Amazon en France, Espagne, Italie et Allemagne.

