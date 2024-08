maisondeco



La grande nouveauté du FELCO 211 réside dans sa tête de coupe : une lame à rayons variables qui renforcent l’effet tirant et qui offrent davantage de force à l’utilisateur. Les ingénieurs de FELCO ont également optimisé la courbure de la contre-lame de manière à positionner la branche au plus près de l’axe de coupe et assurer un effet de levier maximal. Le résultat est ingénieux et permet une coupe facile, y compris des bois durs, tout en réduisant les efforts.



Fabriqué selon le savoir-faire de la marque suisse et à partir d’énergies entièrement renouvelables, le FELCO 211 dispose d’une lame en acier trempé de haute qualité et d’une contre-lame en acier forgé, gage de robustesse, de rigidité et de longévité. Les tubes sont en aluminium extrudé et garantissent, grâce à leur profil innovant en "I", une résistance maximale aux contraintes physiques. Légers, ils sont disponibles en trois longueurs : 40 cm, 50 cm et 60 cm.



Le FELCO 211 bénéfice d’un design soigné, alliant finement puissance de coupe et confort d’utilisation. Les manches sont recouverts d’un revêtement antidérapant qui assure une prise en main confortable et agréable. Des amortisseurs souples en caoutchouc réduisent les chocs en fin de course, un essui-sève facilite le travail et pour terminer la revue en détails de cet outil de haute précision. Un système micrométrique qui permet l’ajustement de la tête de coupe en toute simplicité.



Fabriqué sur le site des Geneveys-sur-Coffrane en Suisse, le FELCO 211 est disponible à la vente depuis cet hiver 2018, dans les points de vente habituels. Comme pour tous les outils de la marque, il disposera de pièces de rechange qui lui assureront une longévité accrue.





"Le FELCO 211 a été développé pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels qui effectuent plusieurs milliers de coupes par saison, parfois à bout de bras. A la fois, léger par ses tubes et robuste par sa conception, le FELCO 211 permet la taille de gros diamètres avec facilité et confort. Disponible en trois longueurs de manches, ce nouvel élagueur contribue à l’élargissement de notre gamme et va permettre de nous positionner comme un acteur incontournable sur le marché des outils deux mains", annonce Stephan Kopietzki, directeur commercial et marketing de FELCO.





A propos de FELCO



Sis aux Geneveys-sur-Coffrane, FELCO est le leader mondial des sécateurs et cisailles à câbles professionnels. L’entreprise helvétique a été créée en 1945 par Félix Flisch. Aujourd’hui, elle emploie 140 personnes, qui contribuent chaque année à produire un million d’outils manuels et 200 000 outils industriels, dont 90% sont exportés dans plus de 100 pays.



Plus d'informations : www.felco.fr