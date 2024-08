Après avoir travaillé dans le secteur textile conventionnel, le fondateur Bruno Van Steenberghe collabore avec une marque de vêtements d’image dans laquelle il introduit la dimension durable. Cette expérience va radicalement changer son regard : plus question d’envisager son secteur sans y intégrer le développement durable.



Kalani, la marque de linge de lit qu’il lance aujourd’hui, répond donc à des critères et certifications stricts en matière d’origine (les cotons sont 100% bio), d’éthique (le travail des fermiers et artisans est rémunéré équitablement et leurs conditions de travail contrôlées) et d’empreinte écologique. Il franchit même un cap en renseignant en toute transparence les coûts de chaque étape de sa production et de sa distribution.



Autre priorité de cette jeune marque : rendre ses produits haut de gamme accessibles au plus grand nombre, avec une collection environ 50% moins cher que les marques existantes, à qualité équivalente. En vendant uniquement online, Kalani court-circuite les frais liés à la distribution et aux points de vente, mais offre aussi une formule très attractive à ses clients en leur proposant de devenir ambassadeurs de la marque, selon un principe de bons de 5 € qui sont, fait rare, cumulables. De quoi permettre à chacun de vivre une expérience sensorielle vraiment différente, où douceur et confort prennent toute leur saveur…

Une première collection chic et intemporelle





Dormir comme au palace



Les articles en satin de coton sont le summum du luxe : un fini souple, très légèrement satiné, chaud au contact et au beau drapé. Son tissage spécifique qui fait se chevaucher de nombreux fils (300tc, soit 118fils/cm2), à la fois dense et souple, lui apporte finition haut de gamme et longévité.



Housse de couette en satin de coton, par exemple en 240x220cm, existe en 4 couleurs, 94,95€ en blanc, 99,95€ en couleur et 109,95 en version brodée.

Taies d’oreillers en satin de coton, rectangulaires ou carrées, existe en 4 couleurs, à partir de 14,95€.