Des citations sur chaque bougie



À travers ses produits, MOAMO revendique un style de vie simple et éco-responsable. Des citations se trouvent sur chaque bougie afin d’amener à la réflexion : une citation vaut mieux qu’un long discours. Telle est la devise des fondatrices.





Des matières premières 100% renouvelables



Afin de préserver l’environnement, les matériaux ont été soigneusement choisis afin de sélectionner uniquement des matières premières renouvelables. Ainsi, la cire est 100% végétale, composée de soja, cire d’abeille et d’huile de coprah. Par ailleurs, les bouchons des bougies MOAMO sont en liège, produit 100% naturel, recyclable, biodégradable et résistant au feu.





Parfums confectionnés à Grasse



Pour partager les valeurs qu’elles défendent, les fondatrices ont misées sur une main d’oeuvre et un savoir-faire entièrement français. Les parfums sont ainsi entièrement confectionnés à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie.



Une première collection scandinave



La première collection MOAMO est Scandinave. Elle se retrouve dans la tendance actuelle avec ses lignes pures et sa subtile et harmonieuse association avec le blanc.



La collection se compose de 3 bougies :

- "A la folie", thème amour

- "Etat sauvage", thème nature

- "Bout du monde", thème voyage

Il est possible de choisir sa citation parmi celles proposées sur le site www.moamobougies.fr.





Une nouvelle collection déjà prévue pour début 2017



En attendant, la collection Scandinave MOAMO est disponible chez FLEUX, concept store parisien devenu aujourd'hui la référence du Design et des objets de Décoration.





A propos de MOAMO