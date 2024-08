maisondeco







Comprendre pour mieux se protéger



En France, un délit touchant au logement se produit toutes les 30 secondes, chiffre en augmentation de 21% entre la période 2006-2010 et 2011-2015 (ONDRP).



Pourtant, le phénomène n’est pas une fatalité, à condition de savoir quoi faire et comment le faire. C’est la raison d’être du "Guide pratique anti-cambriolage" : proposer un contenu exhaustif, précis et objectif dans le but de donner à chacun des outils concrets pour se protéger.





Un travail d’investigation

L’auteur est allé à la rencontre des forces de l’ordre, d’élus, de professionnels de la sécurité, d’assureurs, de juristes et de victimes afin de compléter sa propre expertise de la protection résidentielle et de répondre à toutes les questions que se pose celui qui entend sécuriser son domicile. Par exemple :



- Où et comment opèrent les voleurs (vols par scénario, cheval de Troie, web, etc.) ?

- Quels sont les facteurs augmentant le risque d’être cambriolé ?

- Comment choisir les systèmes de protection les plus efficaces et écarter ceux qui sont voués à l’échec ?

- Comment identifier et corriger les points faibles d’un logement ?

- Comment protéger ses données numériques et ses papiers sensibles ?





L'objectif : agir pour ne plus subir



Permettant à tout à chacun de s’appuyer sur des conseils solides afin de repousser les voleurs, "Le guide pratique anti-cambriolage" dévoile des schémas, des outils et des stratégies de protection précises et adaptées à chaque cas de figure : appartement ou maison, zone rurale ou urbaine, propriétaire ou locataire, particulier ou professionnel,...

"Les cambrioleurs voient aujourd’hui la France comme un supermarché gigantesque dans lequel ils peuvent faire leurs emplettes au détriment des citoyens démunis et livrés à eux-mêmes", s’indigne Laurent Criado qui, au-delà de l’écriture de son guide pratique, considère qu’une sensibilisation de la population à ce phénomène peut former un front citoyen efficace en matière de lutte contre les cambriolages.





À propos de l’auteur



Laurent Criado est né en 1975 en région parisienne. Professionnel du bâtiment et de la sécurisation résidentielle, il est entrepreneur depuis 2003. Il est l’auteur du "Guide pratique de l’achat immobilier", également publié aux éditions Barakom.





