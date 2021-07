maisondeco

Transformer un espace en un lieu plein de vie



Nous n'avons jamais eu à passer autant de temps à la maison que l'année dernière, et si une chose est devenue claire, c'est l'importance d'avoir un espace où nous pouvons être à l'aise. Les possibilités sont infinies pour transformer n'importe quelle pièce en un nouveau lieu plein de vie. Beaucoup veulent qu'il transmette confort, chaleur et sophistication sans dépenser une somme d'argent exorbitante, et pour cela, il existe la toile idéale.



Des produits uniques et exclusifs à un prix imbattable

Northdeco est une boutique en ligne de mobilier design. Cette marque de luxe accessible a pour objectif de proposer des produits uniques et exclusifs à un prix imbattable, afin que chacun puisse profiter d'une décoration élégante et moderne.



Un catalogue large en ligne



Son site Internet propose un large catalogue de meubles design de haute qualité, tels que : des chaises design, de style nordique ou industriel, des chaises de bureau, des lampes, des fauteuils, des canapés, des accessoires, entre autres.



Garantir des paiements sécurisés

Un autre des nombreux avantages offerts par Northdeco est la sécurité et la garantie de ses moyens de paiement (VISA, Aplázame, Paypal ou virement bancaire). Cela met la plupart des consommateurs à l'aise lorsqu'ils effectuent un achat en ligne, surtout s'ils sont novices.



Northdeco : qualité, confort et esthétique

Les designs Northdeco promettent de ne laisser personne indifférent. Ils répondent tous aux exigences de qualité, de confort et d'esthétique nécessaires pour remplir de vie de multiples espaces. « Allez-y et trouvez les pièces parfaites pour la maison de vos rêves à Northdeco à des prix spectaculaires », s'exclament-ils.

À propos de Northdeco

L’entreprise Northdeco, fondée en 2018, connaît une croissance exponentielle en raison de l'augmentation de la demande des achats en ligne. Le e-commerce réussit grâce au caractère de ses produits, au service client et à la rapidité de livraison ; dans cet aspect, Northdeco propose un envoi de 3 à 5 jours ouvrables à l’international (Europe) et de 24 à 48 heures au niveau national.



Contact presse :

Marta Jarque

marta@northdeco.com

+34931426183

northdecoshop.com