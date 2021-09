maisondeco



Une nouvelle collection inspirée des tendances déco actuelles



La nouvelle gamme de stores Avaeta se caractérise par la multitude de coloris disponibles. Les stylistes ont travaillé à décliner en nuances actuelles les couleurs “classiques”, les couleurs vives, les motifs et textures. Des collaborations avec des designers réputés, comme Orla Kiely célèbre pour ses motifs vintages, ont été développées. Grâce au renouvellement régulier de ses collections, stores Avaeta rafraîchi le monde du store et se démarque des collections identiques d’année en année.



store californien Sio Rocotto, store double Bella Rock



Des stores exclusifs "sans percer"



Stores Avaeta est le seul à proposer en France les stores sans percer "Perfect Fit" qui se clipsent sur le cadre de la fenêtre. Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et les portes vitrées. Les stores vénitiens à lamelles de 35 mm de large sont aussi une exclusivité. La gamme de stores plissés (en ligne fin septembre 2021) comporte plus de 1 000 modèles soit la plus large disponible. Enfin, stores Avaeta propose des stores doubles et des stores vénitiens PVC effet bois rares en France.





Un service d’assurance mesure exclusif pour 9,99€



Stores Avaeta propose, et cela est unique en France, pour 9,99€ par store de remplacer le store en cas d’erreur de la part du client sur la mesure. Et ce, quelle que soit la valeur du store. L’objectif est de faciliter l’achat de sur mesure en ligne.





Une fabrication européenne à la main, des stores garantis 5 ans



L’ensemble de ces produits stores Avaeta sont fabriqués à la main, dans les ateliers d’Irlande du Nord et de Lituanie. S’appuyant sur 40 ans d’expérience, les équipes de production appliquent des standards de production élevés. Les stores Avaeta sont garantis 5 ans, y compris pour les pièces. L’ensemble des ateliers sont certifiés ISO 14001 environnement.



store californien occultant Bella Côme, store vénitien bois Sunwood Chêne avec Galons,



Des prix et service direct fabricant



Grâce à son modèle intégré, stores Avaeta est un acteur « direct fabricant ». Et cela se ressent dans les prix qui ne contiennent pas de marge pour les distributeurs. Opérationnellement, le site est directement relié aux ateliers de production, sans intermédiaire. Cela permet de proposer des prix abordables pour des produits de qualité, mais aussi d’assurer la livraison de commande sur-mesure dans un délai de 7 à 11 jours ouvrables.





Jusqu’à 20 échantillons gratuits



En cohérence avec la grande largeur de coloris et pour simplifier son choix, le client peut commander gratuitement jusqu’à 20 échantillons. C’est plus du double du concurrent le plus généreux.



À propos du Groupe Mzuri



Mzuri Group est une holding qui regroupe des sociétés européennes de fabrication ou de distribution de stores d’intérieurs en faisant un leader au niveau européen. La société à l’origine de la holding est une société familiale basée en Irlande du Nord, Decora, qui a plus de 40 ans d’expérience et emploie environ 1 500 personnes. Le groupe fabrique jusqu’à 40 000 stores par semaine pour ses clients au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Espagne et maintenant en France.

mzurigroup.co.uk

À propos de stores Avaeta



Stores Avaeta est la marque commerciale de Stores Mzuri SAS, société fruit de la rencontre des fondateurs du Mzuri Group avec un entrepreneur français du digital ayant exercé dans le retail de la mode. Réunion d’expertises produits, digitales et style, stores Avaeta entend rendre le store sur-mesure beau et accessible à l’ensemble des Français. Fait pour vous, fait avec vous.

stores-avaeta.com