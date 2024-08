maisondeco

Composé de plus de 80 pages illustrées, cet eBook de décoration est divisé en plusieurs parties :

-­ Des conseils et astuces déco pour chaque pièce de la maison

-­ Les coups de cœur design du décorateur Olivier Francheteau

-­ Les adresses niçoises incontournables pour faire du shopping, déjeuner ou dîner dans des lieux qui se distinguent par la singularité de leur décoration

-­ Une liste de professionnels pour accompagner le lecteur dans la mise en œuvre d’un projet de décoration

-­ Une sélection de films et vidéos qui mettent la décoration à l'honneur

Olivier Francheteau précise que les conseils donnés dans cet eBook "se veulent très personnels et ne doivent pas apparaître comme La solution aux problématiques rencontrées. Ils donnent matière à réflexion".



Accédez à l’eBook : https://www.olivierfrancheteau.com/confrontations-interieures





A propos de Olivier Francheteau



Passionné de décoration depuis l’enfance, Olivier Francheteau décorait déjà sa chambre avec une régularité et attention toute particulière. Ses diverses expériences professionnelles, d’abord comme comédien puis comme programmateur de spectacles et enfin comme responsable du merchandising dans le luxe ont encore fait grandir sa passion. Âgé de 45 ans, et fort de ses expériences, il se lance un nouveau défi : créer son entreprise et accompagner particuliers et professionnels dans leurs projets de décoration et/ou home staging. Loin des univers aseptisés, il créé des environnements personnels riches en couleurs et toujours profondément liés à l’histoire et aux envies de ses clients.