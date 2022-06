maisondeco

Gamme premium livrée en direct d’usine, en kit ou avec service montage



Lignes épurées, personnalisables, avec de larges surfaces vitrées sont accessibles rapidement et simplement. Ces kits pool house comprennent tous les éléments en épicéa de Scandinavie, double vitrages "sécurit", vis inox, serrures et huisserie haut de gamme. Ils sont garantis 5 ans.



Une offre Premium pour particuliers, bricoleurs ou non : 30 modèles



Chaletenbois.fr fournit avant l’achat les plans détaillés et l'assistance dans la préparation du projet. 4 versions du pool house Elias plus 30 autres modèles sont proposés, ainsi qu’un service d’assemblage à domicile.

Cliquer ici pour accéder au descriptif de la gamme

Pool house bois moderne, matériaux de qualité, modulable, de 14m² à 19 m²



Le pool house Elias en particulier comprend une pièce vitrée avec porte coulissante et terrasse couverte. Il existe en 3 versions : standard 14m2, XL 19m2, avec grill scandinave central et cheminée. 25 autres modèles complètent cette gamme : pool house en L, avec cabine sauna, toit plat ou à pentes. L’épicéa naturel permet un choix illimité de couleurs. Des personnalisations sur mesure sont possibles.



Construire son pool house en 2 jours pour 500 € / m2



Les kits sont livrés directement d’usine en 6 à 12 semaines. Le montage par 2 bricoleurs ne demande qu’1 à 2 jours avec des outils courants. Un budget de 400 à 700 € / m2 selon les options suffit à construire un pool house bois moderne et confortable aux lignes raffinées. Les prix incluent TVA et livraison à domicile.





www.chaletenbois.fr