Rendre les architectes visibles en ligne

Welink a déjà séduit les marchés des experts-comptables, des avocats, des artisans du bâtiment et des agences marketing. Welink se fixe aujourd’hui une nouvelle mission : apporter sa solution aux architectes. La startup lance ainsi sa nouvelle plateforme, Welink Architects, le 17 mai en France. L’Espagne, le Portugal, l’Italie et le Royaume-Uni suivront dans les prochaines semaines.

Offrir une solution clé en main aux architectes





“Notre mission est d’offrir une visibilité unique, des contacts directs et des outils simples aux professionnels qui veulent booster leur business. Nous leur proposons une solution tout-en-un et un accompagnement adapté. Dans le même temps, nous aidons les visiteurs de nos sites à contacter le professionnel idéal pour mener leur projet.”



Charles Passereau, CEO Welink



Faciliter la rencontre entre architectes et clients



Welink Architects permet de rechercher un architecte par localisation, par type de bien ou de service. Une façon efficace de trouver le bon professionnel pour mener à bien tous types de projets.

Des fonctionnalités riches pour accélérer la digitalisation des professionnels

Welink fait évoluer ses plateformes en continu. Dernières nouveautés en date : un tableau de bord complet pour suivre l’activité et un outil de messagerie plus performant. Ces outils intuitifs et simples d’utilisation, véritables accélérateurs de l’activité commerciale, sont conçus grâce aux retours des utilisateurs des plateformes.



Landing page de Welink sur la cible architectes

“Chez Welink, nous fonctionnons pour et avec nos clients : notre équipe Produit développe les nouveautés en dialoguant avec les membres des plateformes Welink. La prise de rendez-vous par exemple, est actuellement en phase de test sur nos plateformes Accountants et Legal. Les résultats sont encourageants : depuis son lancement en février, 47% de nos nouveaux clients ont choisi d’activer cette fonctionnalité”

Kevin Goncalves, COO Welink

A propos de Welink

Fondée en 2018 par Charles Passereau (CEO) et Kévin Goncalves (COO), Welink est une solution SaaS française de développement de visibilité online, de génération et de conversion de prospects pour les professionnels (artisans, comptables, avocats, agences marketing, architectes…). A travers un abonnement annuel, la startup met à disposition une plateforme dédiée et les outils nécessaires pour faciliter la croissance commerciale. Welink accompagne plus de 4 800 clients avec pour ambition d’offrir ses services à plus de 11 000 professionnels d’ici la fin de l’année 2021.

Aujourd’hui, Welink est présent dans 8 pays (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, Irlande) et emploie 190 collaborateurs.

Contact presse :

Laura Bessis

Tél : 07 88 97 24 18

Mail : l.bessis@we-link.com

www.welinkarchitects.fr