mode-beaute

La nouvelle gamme BIO de la marque Beauty Success

Composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, la nouvelle gamme pour le visage, composée de 6 soins, est labellisée Cosmebio, certifiée Cosmos Organic par Ecocert, fabriquée en France et respectueuse de l’environnement.

Toutes les formules sont composées d’Aloe vera BIO, reconnu pour ses pouvoirs hydratants et cicatrisants, et contiennent une senteur 100% d’origine naturelle.

La gamme se compose d’une crème hydratante confort, d’un sérum hydratant premiers signes de l’âge, d’un lait démaquillant fondant, d’une eau micellaire démaquillante, d’une gelée exfoliante éclats de coco et d’un masque crème nourrissant, pour une routine de soin essentielle.

A noter que les produits des gammes bain, soin et parfums de la marque enseigne Beauty Success sont fabriqués en France et la totalité des produits respectent le règlement européen sur l'interdiction des tests de produits cosmétiques sur les animaux.







La crème hydratante confort de la nouvelle gamme BIO de la marque Beauty Success

Idéale pour les peaux normales à sèches, cette crème veloutée à l'Aloe Vera BIO apaise et hydrate la peau. L'Extrait de Plantain prévient des premiers signes de l'âge, réduit l'apparition des taches et améliore l'élasticité de la peau.

Appliquer quotidiennement matin et/ou soir sur le visage et le cou.

Crème hydratante confort, 50ml, 25.95€

A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.

Site : www.beautysuccess.fr