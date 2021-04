musique

"Élixir" : le nouvel album de Célia opéra



L’album « Elixir » de Célia Opéra allie Reggae, Opéra et thérapie musicale… une alchimie unique. "Élixir" est un tour du monde cadencé sur des rythmes Reggae avec des messages inspirants. Un régal pour le corps et la conscience avec des vibrations subtiles d'Amour.

12 nouveaux titres et une ambiance exotique pour augmenter le bien-être, réduire le stress, la peur et l'inquiétude.



Promouvoir la thérapie musicale



Depuis plus de 6000 ans, les médecines traditionnelles indiennes et chinoises, utilisent les effets spécifiques de certains sons pour guérir des maladies. De nos jours, plusieurs recherches, dont celles du prix nobel japonais Masaru Emoto, ont montré un rapport étroit entre l’action des modulations sonores et le bien-être de notre système métabolique.



Avec l'album "Élixir", Célia Opéra propose de se laisser porter, de fermer les yeux et d'écouter quelques titres pour sentir la transformation positive à l'intérieur de son corps.



Un concert gratuit en live en ligne

À l'occasion de la sortie de ce nouvel album, Célia Opéra organise un concert LIVE GRATUIT en ligne, le Samedi 3 Avril 2021, à 13h (heure de Toronto).

Réservation sur : www.CeliaOpera.com/concerts







À propos de Célia Opéra



Depuis plus de 20 ans, sa voix puissante et envoutante transporte le public dans un voyage magique et authentique. Après son premier tube OpéraSion Dancehall, Célia Opéra a enchainé les scénes avec plusieurs albums, la Comédie Musciale Water Soldier, les festivals, etc...



Elle prend ensuite quelques années de retrait pour devenir une thérapeuthe musicale... Co-fondatrice du groupe de musique de relaxation Jia Chang Vibe, Célia a séduit les foules lors de leurs dernières tournées en Ontario. L’artiste, canadienne d'origine française nous vient de la Martinique". Avec ce nouvel album, Célia Opéra va au-dela des belles mélodies et amène une touche thérapeuthique pour augmenter le bien-être.