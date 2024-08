musique





Né à Sacramento, en Californie, le 4 novembre 1971, Gregory Porter a grandi à Bakersfield avant de déménager à Brooklyn, New York, où il a commencé sa carrière d’artiste. Fan de soul et de jazz depuis l’enfance (écoute Stevie Wonder et Nat "King" Cole), le jeune chanteur avec un timbre chaleureux et enveloppant promet une carrière à succès.



Remarqué par le trompettiste Wynton Marsalis, il se met rapidement au travail un premier album composé presque entièrement par lui. Enregistré les 19 et 20 août 2009, son premier album baptisé Water est produit par Kamau Kenyatta. La presse spécialisée, conquise, fait des comparaisons très élogieuses allant de Joe Williams à Donny Hathaway, et emmène WATER au sommet des références de fin d’année. Une nomination pour le Grammy s’ensuit. Alors que Gregory Porter est en tournée en Europe et en Russie, l’extrait "1960 What? est acclamé et remixé par quelques personnalités de l’univers électro. De retour aux États-Unis, Gregory Porter aborde l’enregistrement suivant.



Le simple "Be Good" apparaît fin 2011. Deux ans plus tard, avec une réputation toujours grandissante, le chanteur au chapeau permanent (même sur scène) revient avec l’album liquid Spirit, dont ressortent des titres tels que "Free", "Hey Laura" et « The In crowd ». En signant avec le label Blue Note, sa notoriété grandit encore et son troisième album, produit par Brian bacchus, écouté 20 millions de fois en mode streaming, un record pour un album de jazz, se classe au numéro 9 au Royaume-Uni.

Grâce à ce succès, le chanteur prend son temps pour préparer un quatrième album. Lancé sous le même label en mai 2016, "Take me to the Alley" compte sur la participation de Lalah Hathaway et naissent les singles "Holding On" et "Don’t Lose Your steam". Le prochain album, « Nat King Cole & Me » paraîtra à la fin de 2017. Gregory reprend une douzaine de classiques interprétés par le célèbre chanteur, auquel il rend hommage. Ses musiciens, ainsi que le trompettiste Terence Blanchard dans une chanson, accompagnent la London Studio Orchestra de Vince Mendoza.



Une version en direct de cet album a été enregistrée au Royale Albert Hall de Londres "One Night Only" et est sortie en novembre 2018. Gregory PORTER est l’Artiste de jazz international du moment avec plus de 3 millions d’albums vendus.



