politique







A propos de Gérard Pignol



Retraité de l'Education Nationale, ancien Principal de collège et musicien passionné, Gérard Pignol est LE petit candidat indépendant et le revendique.



Face aux candidatures programmées, il appelle les Maires, notamment des petites et toutes petites communes, à le parrainer pour mettre du sel dans l'élection présidentielle. Ancien élu local (en tant que personnalité civile), Gérard construit son programme pour faire de 2022 un vrai changement et réaliser les rêves des Français.





Son programme pour 2022 :



Pour redonner espoir aux Français, Gérard Pignol leur demande de croire en leurs rêves.



Son leitmotiv : le respect. Son credo : l'éducation des enfants pour répondre aux impératifs éducatifs de notre société.



Les grandes lignes de son programme sont à retrouver via le lien suivant : https://docs.google.com/presentation

Les prochaines étapes



Son objectif est clair : faire connaître sa candidature, ses idées pour les Français. Et recueillir les 500 signatures.



Sa permanence de campagne sera inaugurée en septembre à Oullins(69) et un appel national sera lancé à cette occasion pour connaître les avis des Françaises et Français.



Un appel au don à partir de 1€ sera lancé lors de l'inauguration de cette permanence.