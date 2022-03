politique



Résumé

Le mensonge est constituant de la personnalité d’Emmanuel Macron. N’a-t-il pas, avec virtuosité, trahi son mentor François Hollande. Dès les premières pages de son petit livre tricolore Révolution le candidat a trompé ses admirateurs aveuglés. Il jure – rien de moins – qu’il ne fera pas comme ses prédécesseurs "un catalogue de promesses non tenues". Dans son manifeste comme dans ses discours, il a aligné 165 engagements. François Mitterrand s’était limité à 100 !



Dans cet ouvrage l’auteur examine thème par thème le Président oublieux de ses écrits et de ses dires, compare ses promesses et ses actes.



Le miroir aux alouettes d’Emmanuel Macron est composé de pirouettes, de colères plus ou moins feintes, de vérités… successives, de renoncements et principalement de mensonges. Le candidat devenu Président a menti sur la démocratie qu’il devait rénover et qu’il n’a même pas tenté de toiletter, la décentralisation vue à la mode jacobine, la réforme des retraites qui ne concernait ni l’âge, ni le nombre de trimestres, sur l’assurance chômage qui ne devait subir ni dégressivité, ni réduction de durée, sur la santé, le pass sanitaire, la dette publique, l’ENA, et tant d’autres domaines. Le tout en faisant fi du Parlement, des corps intermédiaires et des territoires.



Le bilan est cruel pour celui qui voulait réconcilier la France et qui l’a écartelée, dispersée, qui devait réconcilier les mémoires et qui les a fracturées.

SOMMAIRE

Pourquoi l’élu de 2017 est un stagiaire La conquête au pas de charge Jupiter à l’ouvrage N’est pas VGE qui veut L’addiction aux réformes Gilets… et rires jaunes Comment battre en retraite Opération climat, l’art de tuer une bonne idée Il a dit séparatisme ! Et après… La politique étrangère entre nostalgie et impuissance Dialogue de sourd avec les territoires L’ennemi venu d’ailleurs, la COVID Le macronisme n’existe pas Incapacité à faire vivre la démocratie Pluie d’euros et de démagogie sur la campagne Fin de stage le 24 avril 2022



L'auteur

Marc Francioli est journaliste honoraire. Il a commencé sa carrière à L’Écho La Liberté à Lyon avant d’assumer la Rédaction en chef du Dauphiné Libéré. Il a cofondé au côté d’Henri Amouroux le Journal Quotidien Rhône-Alpes et a été directeur au Parisien l’époque de sa grande transformation. Dans l’audiovisuel il a été Rédacteur en chef de France 3 Paris-Île de France puis Médiateur de l’information.



Membre de la Société des Gens de Lettres, il a publié notamment SAHEL (éditions Arthaud), Jacques SOUSTELLE l’ami qui a défié de Gaulle (éditions du Rocher), Charles MÉRIEUX l’homme qui voulait vacciner tous les enfants du monde (éditions du Rocher) .

"Chers amis, confrères, futurs lecteurs,



Je dédicace ce livre à tous ceux qui ont cru en Emmanuel Macron et à tous ceux qui n’y ont jamais cru. Je vous propose ici une analyse du quinquennat du Président de la République qui prend fin dans quelques semaines.



Au-delà du résumé ci-dessus, je vous dois quelques explications sur la parution de cet ouvrage.



Mon éditeur traditionnel m’a fait faux bond. Ceux que j’ai relancé tardivement n’étaient soit plus en capacité d’assurer l’édition dans les temps impartis, soit étaient victimes de la pénurie de papier. Tous sont des éditeurs reconnus, je n’ai donc vu dans leurs réactions aucune arrière-pensée.



Sur les conseils d’un de mes amis éditeur, j’ai franchi le pas et j’ai pactisé avec Amazon, plus précisément avec KDP (Kindle Direct Publishing). Trois jours après avoir finalisé l’ouvrage grâce à un professionnel de la mise en page et de la création de couverture,

Marc Francioli"

