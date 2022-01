politique





Résumé



Il faut réformer ou supprimer trois écoles nationales, celle de l’administration, l’ENA, de la magistrature, l’ENM, de la santé publique, l’EHESP, qui sont les trois fossoyeurs de la France. Ses élèves placés au coeur de l’Etat, depuis soixante ans, ils se sont infiltrés partout : la présidence de la République, Matignon, Bercy, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat. Ils ont tous les pouvoirs : administratifs, judiciaires, sanitaires, politiques, et leur gestion des hôpitaux, des finances publiques, de la justice se révèlent catastrophiques.



Ils conduisent concisément la France à sa perte. Ils ont tout foiré dans leur carrière, sauf leur carrière ! Nos énarques, magistrats et nos directeurs de santé publique, qui vivent comme des princes, ne sont que des toxiques dont la France doit au plus vite se débarrasser. Vive la France de demain sans eux.





Caractéristiques



Date de parution : 10/12/2021

Editeur : La Bruyère éditions

ISBN : 978-2-7500-1683-8

EAN : 9782750016838

Format : Grand Format

Présentation : Broché

Nombre de pages : 136 pages

Poids : 0.17 Kg

Dimensions : 13,5 cm × 21,5 cm × 1,0 cm

Prix : 18,00€

Disponible sur : Cultura, Decitre, Fnac, Les libraires,...

À propos de l’auteur



Jacques GUISET est médecin, chirurgien, physicien et mathématicien en même temps. Il fut lauréat de très nombreux prix universitaires en médecine et en chirurgie. Prix Louis BUIGNOT de l’Académie de Médecine, Prix Louis CHRISTIAENS – Prix DUVAL MARJOLIN – Prix JANSEN, Premier prix de l’Académie de Chirurgie 1981, Lauréat de la bourse américaine SACHS–HARVARD, Médaille de la ville de Tours. Ses inventions ont été reprises en France et aux USA où il fut chercheur à Harvard.



Brevets dans le domaine médical et chirurgical (sonde vendue aux USA et pince). Parallèlement à ses activités scientifiques ou médicales, il écrit de très nombreux livres tout en dirigeant plusieurs revues professionnelles, et il est le fondateur de trois revues chirurgicales. Il poursuit aujourd’hui une nouvelle carrière d’écrivain et de conférencier. Il publie des essais, des réflexions économiques, un roman qui a obtenu le prix de la nouvelle littéraire, des livres de métapolitique ou de géopolitique sur la guerre et sur la paix, et promeut l’idée de créer partout des "chaires universitaires de la paix", ce qui fut initié à Lille en 2017.



Dans la préface du livre, Madame HOSTALIER, ancien ministre écrit : "La France est malade d'un mal qui l'étouffe de plus en plus et depuis longtemps : son carcan administratif".





Bibliographie

Introduction à une Meta médecine (1978) (prédictions de la numérisation de la médecine) premier prix de l’académie de chirurgie, publié avec le CNRS

Chirurgie où vas-tu ? (1981)

Les secrets du dossier médical informatisé (2008)

Les jalons du temps (2016)

Le bijou dans la coquille (2017) "Prix de la nouvelle littéraire 2017 Moret-sur-Loing"

Les cycles de la guerre (2018)

Penser la guerre - imaginer la paix (2020)