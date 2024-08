politique



Dans le cadre de la sortie de "La traque des lanc eurs d'alerte", Stéphanie Gibaud et cinq autres lanceurs d'alerte interviewés dans le livre ont interrogé des responsables d'entreprises et personnalités politiques sur le site de démocratie directe whyboOk.org.





A Propos de Stéphanie Gibaud

En poste chez UBS France à Paris, Stéphanie Gibaud a joué un rôle décisif en dénonçant dès 2008 les pratiques de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée d’UBS AG (Suisse) avec la complicité d’UBS France.

Auteure en 2014 de "La Femme qui en savait vraiment trop", elle reçoit en 2015 le prix Anticor avant d'être nominée pour le prix Sakharov aux côtés de deux autres lanceurs d’alerte, Edward Snowden et Antoine Deltour. Elle publie en octobre 2017 "La traque des lanceurs d'alerte".





A propos de Whybook



whyboOk.org est une plateforme de démocratie participative gratuite et indépendante permettant à la société civile de poser des questions aux décideurs politiques et économiques sur leurs actions, décisions et engagements... et d'évaluer leurs réponses.



whyboOk aujourd'hui, c'est une communauté grandissante de 4000 utilisateurs, des questions posées, des réponses apportées (dont celle d'Alain Juppé, Serge Papin et les candidats à la présidentielle 2017).



"La traque des lanceurs d'alertes"

Editions Max Milo

300 pages

Prix : 19,90 €

ISBN : 2315008131

Disponible sur : Amazon, fnac , www.stephaniegibaud.org





