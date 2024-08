Le site whyboOk.org propose également aux internautes ayant voté pour une question d'évaluer la réponse fournie par le candidat sur sa transparence et son contenu.Globalement les réponses sont bien évaluées (moyenne de 4/5 pour la transparence et 3,7/5 pour le contenu, toutes réponses confondues), preuve que lorsqu'ils répondent, les réponses des candidats sont bien reçues.Transparence et contenu confondus, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont les mieux évalués par les internautes, Nathalie Arthaud ayant été évaluée comme la plus transparente (moyenne de 4,6/5).