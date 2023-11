politique







Organisée par l'Association Européenne de Défense des Minorités, en collaboration avec la Paris Business School, la conférence internationale intitulée "L'avenir de l'Ukraine : comment sortir de la crise ? La nécessité d'utiliser la diplomatie" avait pour ambition, pour la première fois depuis l’invasion russe du 24 février 2022, de réunir un plateau d'experts reconnus dans le but de promouvoir la recherche de solutions concrètes pour une résolution pacifique du conflit.

Ainsi, si aujourd’hui la question est moins de savoir ce que la diplomatie pourrait faire que de comprendre pourquoi le moment diplomatique n’est pas encore venu, l'ensemble des intervenants ont mis en exergue la nécessité de favoriser l'ouverture de négociations entre les deux parties pour faire taire les canons.



Comme le soulignait en préambule des débats Manel Msalmi, présidente de l'Association Européenne pour la Défense des Minorités : "Nous devons nous poser une question : pourquoi les moyens diplomatiques sont-ils si faibles ? Pourquoi ne pas utiliser les moyens de négociation pour arrêter la guerre ? Pendant ce temps, l'Ukraine est détruite. La guerre déstabilise le monde et élimine l'Ukraine".



En conclusion, chacun a reconnu l'urgence de poursuivre les efforts en multipliant ce type de rencontres afin de continuer à oeuvrer pour une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à cette guerre.

Verbatim



"La guerre en Ukraine nécessite une diplomatie et c’est difficile à comprendre pour les Européens. Le précédent modèle de cessez-le-feu entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et le gel du conflit pourrait être considéré comme solution possible. Toutes les frontières actuelles en Europe sont le résultat de différentes guerres et chaque guerre avait un agresseur et un défenseur". Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.

"Il faut examiner la situation d'un point de vue militaire et en considérer les potentiels de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine est détruite et épuisée, bien qu'ayant un haut moral, mais les capacités russes semblent supérieures malgré l'aide de l'Ouest à l'Ukraine". Général Christophe Gomart, ex directeur du renseignement militaire français.

"Il faut comparer la guerre ukraino-russe au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et comment cette guerre a eu de nombreuses répercussions sur d'autres conflits dans la région. Il y a la nécessité de mettre fin au conflit pour stabiliser la région". Gaidz Minassian, Docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po et journaliste au Monde.

"L'Ukraine doit lutter contre la corruption et l'insécurité alimentaire d’autant plus que le niveau croissant de corruption en Ukraine est largement débattu aux États-Unis. En outre, plus les destructions se poursuivent en l'Ukraine, plus s'aggrave la souffrance humaine". Manel Msalmi, chercheuse en relations internationales, présidente de l'Association Européenne pour la Défense des Minorités.

"Cette guerre aurait dû être évitée à maintes reprises. Malheureusement, il y avait des occasions de négocier, mais les États-Unis tentaient d'élargir l'OTAN à tout prix sans prendre en compte les préoccupations russes. Aujourd'hui, l'Ukraine ne perd pas seulement en sacrifiant des centaines de milliers de personnes, mais elle risque aussi de perdre sa souveraineté". Jeffrey Sachs, économiste, professeur à l'Université de Columbia et consultant spécial du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.

"Il y a nécessité d'arrêter la guerre et de sauver la vie du peuple ukrainien. La poursuite des approvisionnements militaires à l'Ukraine n’est pas la bonne solution. Il faut envisager d’autres voies pour mettre fin à cette guerre". Gérard Chaliand, géopoliticien et écrivain, lauréat du prix du livre de géopolitique.

A propos de l'Association Européenne de Défense des Minorités

Fondée en 2022 et présidée par Manel Msalmi, chercheuse en relations internationales, The European Association for the Defense of Minorities est une association internationale basée à Bruxelles qui défend les minorités ethniques et religieuses en moyen orient et en Asie du Sud mais aussi en Europe et partout dans le monde. Elle collabore avec des associations de la société civile dans les zones de conflit mais aussi avec des organisations européennes et internationales. Elle lutte également contre le racisme et l’antisémitisme et aide à promouvoir les libertés individuelles, la démocratie et l’égalité hommes-femmes.