L'association Paris-Berlin-Moscou (PBM), réseau géopolitique né en 2003, a l’ambition de rassembler, au-delà des clivages partisans, tous ceux qui sont attachés à l'idée que les pays d’Europe occidentale, centrale et orientale partagent une même conception du monde et ont des intérêts communs avec la Russie. L'axe continental formé par Paris, Berlin et Moscou symbolise le moteur franco-germano-russe de cette conception nouvelle de l'Europe.

- Le Réseau est placé aujourd’hui sous trois patronages nationaux. Pour la France, une liste de parrains sera transmise prochainement à la presse. Henri de Grossouvre est fondateur et président d’honneur de PBM qui s’inspire des thématiques développées dans son livre paru en 2002 (un an avant la formation de l’axe franco-germano-russe durant la crise iraquienne) et préfacé par le général Gallois (ancien conseiller du général de Gaulle) : Paris-Berlin-Moscou : la voie de l’indépendance et de la paix. Pour l’Allemagne, Klaus Mangold, ancien président du Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft (Comité sur les relations de l’industrie allemande avec les économies d’Europe de l’Est) et vice-président de Rothschild Europe. Pour la Russie, Alexander Zviaguintsev, vice-président de l’Association internationale des procureurs (IAP), ancien Procureur adjoint de la Fédération de Russie.



- Le nouveau président de Paris-Berlin-Moscou est Richard Kitaeff, maire de Gordes et maître de conférences à Sciences Po Paris. Thierry Chatelier est le nouveau secrétaire général de l’association et Joël Weber le nouveau trésorier. Le conseil d’administration est composé de douze membres.





Le Réseau rassemble des décideurs publics et privés, des personnalités issues du monde diplomatique, des universitaires et des industriels. Des représentants d’autres pays européens peuvent bien sûr faire partie du maillage stratégique de PBM au-delà de la France, de l’Allemagne et de la Russie. Nos principaux partenaires se trouvent en Italie, Serbie, Hongrie, Autriche, Roumanie, Slovénie, Lituanie et République Tchèque. Les membres du Réseau publient et participent à des séminaires et voyages d’études et autres initiatives. Leur but commun est de constituer un vecteur d’initiatives et de synergies nouvelles autour du franco-allemand, qui doit prendre en compte l’importance stratégique de la Russie.





