Du solaire dans les assiettes

Simple et pratique, le four solaire Sungood est le nouvel outil indispensable des repas en plein air, alliant le plaisir de la dégustation à un mode de cuisson alternatif, sain et naturel.

Pesant à peine 950 grammes, il est aussi facile à transporter que simple d’utilisation. Quelques secondes suffisent pour le monter, et la seule condition nécessaire à son fonctionnement est un ciel dégagé, peu importe la température. Afin d’optimiser leur captation, et obtenir une cuisson douce variant entre 120° et 150° C, l’utilisation d’un récipient de couleur foncée est conseillée.



Préserver la saveur naturelle des aliments et l'environnement

La cuisson solaire permet de préparer une multitude de plats, en comptant en moyenne 20 à 30 minutes de plus que dans une recette classique. En compensation, elle offre bien d’autres avantages : non seulement la saveur naturelle des aliments est préservée, mais surtout, ce mode de cuisson permet de cuisiner en toute sécurité, quasiment sans surveillance. Le tout, sans polluer l’environnement.





Sans danger et autorisé partout

Contrairement au barbecue classique, Sungood fonctionne sans flamme. A la fois économique, écologique, il supprime également de tout risque de départ de feu, y compris en forêt. Les rayons du soleil sont concentrés exclusivement dans la zone centrale de cuisson grâce à un système de miroirs réflecteurs paraboliques.



Un procédé que Gilles Gallo, fondateur de Solar Brother, a lui-même conçu et dont il donne les plans sur son site, dans des "tutos" incitant chacun à construire son propre appareil. "Notre but est de développer la connaissance et l’utilisation du solaire concentré. Le principe est accessible à tous. Nos produits sont "low tech". Il s’agit de redécouvrir des systèmes si simples qu’on les a presque oubliés."











Four solaire Sungood

Poids : 950 g

Dimensions du produit plié : 34 x 26 x 3 cm

Dimensions du produit monté : 90 x 58 x 25 cm

Prix : 69 euros

Disponibilié : principaux site de ecommerce (Amazon, Nature et Découvertes, etc)





A propos de Solar Brother

Qui n’a pas réalisé cette expérience lorsqu’il était enfant : capter l’énergie du soleil à l’aide d’une loupe, et faire brûler une feuille de papier ? Un principe vieux comme Archimède, que Gilles Gallo et Gatien Brault, fondateurs de la marque Solar Brother, ont remis au goût du jour pour créer une gamme de produits écologiques, ludiques et surtout très utiles : briquets, barbecues, allume-feu …et même une dînette solaire pour les plus petits.



Leur ingéniosité leur a valu d’être primés à plusieurs reprises au concours Lépine, et leurs produits sont aujourd’hui utilisés aussi bien par des campeurs que par des chercheurs en Antarctique.



Fondé par Gilles Gallo et Gatien Brault, Solar Brother fabrique l'ensemble de ses produits en France. Ils sont commercialisés via le site internet www.solarbrother.com et distribués dans les grandes enseignes du secteur bio et nature, tel Nature et Découverte ou le Vieux Campeur et depuis peu en Allemagne.