Une réponse propre et efficace à un enjeu sanitaire majeur

La prolifération des rongeurs, en particulier des rats, est un enjeu sanitaire majeur aussi bien pour les entreprises, les exploitations agricoles, les collectivités, que les particuliers. Pour y répondre, les méthodes utilisées sont soit peu efficaces soit extrêmement nocives pour les écosystèmes. Afin de remédier à ce problème, Luc Michel, inventeur belge fondateur d'Eureka-Concept, qui commercialise ses toilettes sans odeur en France et en Belgique depuis 20 ans, a conçu DétruiRAT.



Une technologie brevetée sans utilisation de produits chimiques

Le principe, un dispositif reposant sur un système électronique automatisé breveté. Une boîte métallique sans fond est placée au-dessus d’une ligne de nourriture, se fondant dans l’environnement. Le rongeur, attiré par l’appât, pénètre dans le piège dont les portes se referment rapidement grâce à un système de détection infrarouge. Enfermé, il n'a d'autre choix que de s'orienter vers la cellule d’électrocution via une conduite dont le diamètre (7,5 cm) est strictement adapté aux dimensions du rat. Une fois entré dans la cellule d’électrocution, l'animal reçoit une décharge de 6 000 volts, qui le tue instantanément et sans souffrance.

Aucun produit chimique ou autre poison n'est nécessaire au fonctionnement du piège. Les nuisibles éliminés restent dans le dispositif et n'entrent pas en contact avec l'environnement. Et, contrairement aux méthodes reposant sur l'utilisation de raticide, il évite la propagation de poison à d'autres espèces (prédateurs, animaux domestiques).



Une fonction "protection des oiseaux"



Toujours dans un souci de contrôler les populations de rongeurs tout en préservant l’équilibre des écosystèmes, l'ensemble des pièges de la gamme DétruiRAT sont équipés d'une fonction "protection des oiseaux". Celle-ci permet l'arrêt automatique du dispositif au lever du jour et de reprendre son fonctionnement à la tombée de la nuit, pour éviter de piéger des oiseaux en journée.

Trois types de pièges pour s'adapter à tous les besoins

La gamme DétruiRAT se décline en trois modèles :

- DétruiRAT® Mini-Prise 6 000 V

Doté d’un signal sonore et d’un écran digital, le piège DétruiRAT® Mini-Prise permet d'effectuer une prise à la fois. Dès que le rongeur capturé est neutralisé, l'utilisateur est averti via l'écran digital. Il suffira alors d'ouvrir la porte de la cellule d'électrocution, d'évacuer le nuisible éliminé et réarmer le piège pour qu'une nouvelle prise soit possible.



Dimensions : Longueur : 655mm / largeur : 205mm / hauteur : 255mm

Prix : 349,00€ HT



- DétruiRAT® Mort ou Vif 6 000 V

Le piège DétruiRAT® Mort ou Vif permet d'effectuer une prise à la fois. Il est doté d'un mode "Vif" qui condamne l'accès à la cellule d'électrocution et permet de récupérer le rongeur capturé vivant. Une fois ce mode désactivé, le modèle Mort ou Vif dispose des mêmes fonctionnalités que le Mini-Prise.

Dimensions : Longueur : 655mm / largeur : 205mm / hauteur : 255mm

Prix : 449,00€ HT



- DétruiRAT® Maxi-Prises 6 000 V

Le piège DétruiRAT® Maxi-Prises est destiné aux entreprises, exploitations agricoles ou collectivités qui sont dans l'obligation de se prémunir contre la prolifération des rongeurs. Disposant des mêmes fonctionnalités que le modèle Mini-Prise, les dimensions du piège Maxi-Prises permettent de neutraliser jusqu'à 20 individus en une nuit. Il est doté d'un bac récupérateur qui facilite l’évacuation des rongeurs éliminés.

Dimensions : Longueur : 655mm / largeur : 205mm / hauteur : 405mm

Prix : 749,00€ HT





Une innovation made in Wallonie

Les pièges de la gamme DétruiRAT® sont des produits européens, entièrement fabriqués en Wallonie picarde et assemblés dans les ateliers adaptés situés dans la région de Tournai (région des collines).



Les pièges sont distribués via le site e-commerce www.detruirat.com

Les pièges DétruiRAT® sont exposés à la Foire de Paris, en présence de leur inventeur, Luc Michel



Du 1er au 12 mai 2024

Hall 7.1 - Stand M-025



Contact : info@detruirat.com / 0032 497 12 17 15