Une protection simple et efficace contre le vol électronique



Le produit OBD Protect est un antivol électronique qui transforme la prise OBD d’un véhicule en forteresse, la rendant inaccessible pour tout utilisateur non autorisé. Derrière sa simplicité réside une idée simple mais très efficace: OBD Protect mélange les fils de la prise OBD du véhicule, la rendant inutilisable pour les voleurs potentiels.



Grâce à l'adaptateur fourni, tel une clé unique, seul le propriétaire peut y accéder et utiliser la prise. Il empêche non seulement les interventions malveillantes, mais aussi le démarrage du véhicule par un individu non autorisé.



Une solution adaptée à tous les propriétaires de véhicules



OBD Protect s’adapte à tout véhicule et offre une tranquillité d'esprit inégalée.



Installation simple et rapide sur la prise ODB



L'installation d'OBD Protect est rapide et peut être réalisée sans compétences techniques avancées, par le propriétaire du véhicule ou avec l’aide d’un professionnel partenaire.

Le dispositif s'installe directement sur la prise OBD du véhicule, brouillant et sécurisant ainsi les communications essentielles.

A noter que l’installation ne dégrade pas le véhicule : aucun fil n’étant coupé, elle est complètement réversible.

Tarif

OBD Protect seul : 119 euros TTC

OBD Protect installé chez un partenaire : 199 euros TTC



Sur Amazon

Sur la boutique Exosfer



A propos d'Exosfer

Fondé par Stéphane Boutonnet, Exosfer est à la pointe de la protection des véhicules contre le vol, avec une gamme complète de solutions antivol innovantes et accessibles. Exosfer est engagé dans la démocratisation de la sécurité des véhicules pour combattre les vols, avec des solutions allant des méthodes électroniques aux dispositifs mécaniques éprouvés.



La promesse de l'entreprise est claire : proposer à tous des solutions simples et accessibles pour un monde avec moins de vols de véhicules et une tranquillité d'esprit accrue pour tous leurs propriétaires.



Pour en savoir plus: https://exosfer.com

A propos du fondateur Stéphane Boutonnet



En 2017, Stéphane prend conscience de la vulnérabilité des véhicules actuels alors qu’une nuit, sa voiture est démarrée en toute discrétion pour finir sa course dans un champ, carbonisée. L’alarme installée sur le véhicule n’a pas suffi : les voleurs peuvent dérober un véhicule avec une facilité déconcertante.

Expert des nouvelles technologies et passionné d’automobile, Stéphane entreprend alors de sensibiliser le grand public via la création de la marque Exosfer, spécialisée dans la vente de systèmes antivols contre le piratage électronique et la falsification des clés de voiture.

Contact presse et partenariats

Faustine Amoré

faustineamore@gmail.com

+33 6 15 72 50 88