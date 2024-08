pratique



Takesumi : un charbon de bambou issu d'un savoir faire ancestral

D’origine japonaise, le takesumi est encore produit dans un four en terre selon le savoir-faire ancestral des maîtres brûleurs. Le bambou est brûlé pendant plus de 3 jours entre 800° et 1000°. La combustion lente, à très haute température permet de développer les millions de pores qui vont agir comme absorbeurs.





Une solution naturelle, 0 plastique, 0 déchet pour filtrer et minéraliser l’eau courante.

Le charbon de bambou, Take (bambou) Sumi (charbon), appelé "diamant noir", présente de nombreux avantages pour l’homme et l’environnement. Tel un aimant, le takesumi absorbe 3 fois plus de polluants de l’air et de l’eau qu’un charbon actif classique. Sa surface d’adsorption est de 3000m²/gramme, ce qui lui confère ses vertus de dépolluant et détoxifiant.





Pulpe ultra-poeuse

Son écorce fine et lisse et sa pulpe ultra-poreuse en font un absorbeur exceptionnel. Il est chargé en minéraux : potassium, calcium & acide silicique et pourvu d’une charge négative (ion négatif) qui attire naturellement les particules toxiques vers lui.





Agir contre la déforestation

Le bambou prolifère et devient mature en seulement 3-5 ans. Contrairement aux autres bois (chêne, hêtre..) qui grandissent entre 20 à 50 ans. Consommer du charbon de bambou aide à préserver nos forêts. Le rendement d’une bambouseraie est 25 fois supérieur à celui d’une forêt de même superficie. Le Takesumi est donc une alternative naturelle aux 25 milions de bouteilles d'eau en plastique jetées chaque jour en France.





Utilisation

Filtre et minéralise l’eau courante : le takesumi, neutralise le goût du chlore et les odeurs, adoucit l’eau, absorbe les résidus polluants tout en déchargeant ses minéraux.



Déposer un bâton de takesumi ou 3 blocs dans une carafe contenant 1L d’eau courante. Laisser reposer toute une nuit afin que celui-ci attire les polluants à lui et minéralise l’eau. Actif pendant 6 mois.







Prix

Takesumi en bâton X1 : 8€ (PVR) taille : 15cm X 1,5 à 2cm

Takesumi en blocs X3 : 7€ (PVR) taille : 3,5cm X 5 cm



Distribution

Boutique en ligne : www.takesumi.fr

: En magasins biologiques et diététiques, pharmacies



A propos de Takesumi

Takesumi est une marque de la jeune start up lyonnaise Bijin, spécialiste du charbon de bambou et de la culture beauté japonaise.



Site : www.takesumi.fr