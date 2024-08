pratique

Le principe de Pwiic : mettre en relation des utilisateurs à la recherche d’un service et des fournisseurs de services en France et en Belgique, d’une manière innovante.



Pour cela, les deux communautés sont séparées sur deux sites web distincts dotés chacun d’une identité forte et de fonctionnalités propres : GpalTemps.com pour les demandeurs de services et MoiGlTemps.com pour les fournisseurs de services.



Les membres des deux sites se rencontrent en harmonie grâce à des modules de prise de contact et de communication intégrés (chat, messagerie interne, webcam, envoi d’alertes).



Un système d’évaluation entre membres permet de partager son expérience avec le reste de la communauté. Une vérification de l’identité des "MoiGlTemps" permet d’éviter les faux profils.







Chaque "GpalTemps" réinvente son propre site en fonction de ses besoins et de ses attentes.



Chaque membre dispose d'une gestion de profil entièrement personnalisée. L’utilisateur "GpalTemps" peut y inclure ses centres d’intérêt, ceux de ses enfants ou encore de ses animaux. Chaque utilisateur appréhende le site en fonction de ses préférences personnelles et reçoit des offres de service des MoiGlTemps correspondant à "ce qu’il aime".





Chaque "MoiGlTemps" peut cibler sa clientèle



S’inscrire sur MoiGlTemps.com c’est définir clairement son positionnement client, et la façon dont on souhaite être visible. Il existe plus de 40.000 façons différentes d’apparaître sur le site. Il s’agit d’un outil promotionnel puissant, mis entre les mains du fournisseur.





Pour consulter le dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : https://pwiic.com/fr/