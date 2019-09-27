24 | Press release
'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet
Published on 10/03/2025, 1:16 PM
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
Sacré Coeur est un film dramatique et intime qui suit des personnages confrontés a leur passé, a leurs doutes et a des choix moraux.
Le film privilegie une atmosphere contemplative, des relations familiales complexes et des questions de foi et de culpabilité, en jouant sur les silences et la composition visuelle pour créér une tension intérieure.
Sacré Cœur
De Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Par Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Avec Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell
Musique de Thierry Malet
Label Plaza Mayor Company Ltd
Spotify : https://open.spotify.com/album/1JlSlFCzpjn2eL0NaaJz1T
YouTube : https://youtu.be/af3TuLB1ghM?si=-x3qISQhj9xxlpNU
Fanlinks : https://fanlink.tv/wFD6
www.plazamayorcompany.com
Press release published by Braoude Lydia
Published on 10/03/2025, 1:16 PM on 24presse.com
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
www.plazamayorcompany.com
Contact
Press release free of rights. Mention : 24presse 24presse.com
Press contact
Braoude Lydia
Plaza Mayor Company ltd
Website
www.plazamayorcompany.com
press release
Start distribution
Last press releases "music"
'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet...Published on 10/03/2025, 1:16 PM Surface - Tv Série Soundtrack by Loic Ouaret...Published on 09/03/2025, 11:25 AM Soleil Noir - Under a Dark Sun - Original Soundtrack by ...Published on 07/24/2025, 1:26 PM 'The Shameless' - Original Soundtrack by Petar Dundakov...Published on 05/19/2025, 12:37 PM 'Mexico 86' - Original Soundtrack by Rémi Boubal...Published on 04/24/2025, 2:41 PM Olivier Marguerit - “Cimetière indien” - Original S...Published on 04/08/2025, 2:45 PM 'Natacha (Presque) Hôtesse de l’Air ' - Original Moti...Published on 04/03/2025, 5:31 PM '100 millions!' - Original Soundtrack by Adrien Bekerman...Published on 04/02/2025, 2:28 PM 'Totem', by Maximilien Mathevon...Published on 02/24/2025, 2:16 PM 'La Pie Voleuse' - Original Soundtrack by Michel Petross...Published on 01/23/2025, 5:09 PM