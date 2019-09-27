 27429tt
'Sacré Coeur' - Original Soundtrack by Thierry Malet

Published on 10/03/2025, 1:16 PM



Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.

Sacré Coeur est un film dramatique et intime qui suit des personnages confrontés a leur passé, a leurs doutes et a des choix moraux.

Le film privilegie une atmosphere contemplative, des relations familiales complexes et des questions de foi et de culpabilité, en jouant sur les silences et la composition visuelle pour créér une tension intérieure.

Sacré Cœur
De Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Par Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Avec Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell
Musique de Thierry Malet
Label Plaza Mayor Company Ltd


Spotify : https://open.spotify.com/album/1JlSlFCzpjn2eL0NaaJz1T

YouTube : https://youtu.be/af3TuLB1ghM?si=-x3qISQhj9xxlpNU 

Fanlinks : https://fanlink.tv/wFD6

www.plazamayorcompany.com

 

