sante



ASSOCIATION IPADECC (Intégration des Praticiens à Diplômes Etrangers Engagés Contre la Crise)

Adresse : 20 Rue Gabriel Péri, 94880, NOISEAU

nis.padhue22@gmail.com

Paris le 07/02/2023



COMMUNIQUE DE PRESSE



Nous signataires de ce présent communiqué, praticiens à diplôme hors union européen (PADHUE) en poste dans les établissements public et privé en France, exclus de la loi "STOCK", organisés en association IPADECC, vivons une situation difficile marquée par une précarité grandissante et une absence totale de perspectives concernant nos carrières en France.



Nous exerçons depuis 2019 à ce jour, ayant fait face aux différentes crises sanitaires, la COVID et ses plusieurs vagues et plus récemment la triple épidémie (covid-19, grippe et bronchiolite)



Aujourd’hui, nous sommes exclus de tout processus de régularisation.



Exclus de la loi dite « STOCK » pour deux conditions contraignantes non basées sur nos compétences, mais centrées sur une période d’exercice.



La première, est basée sur le fait de n’avoir pas exercé une journée entre 01/01/2018 et 30/06/2019 et la deuxième que nous n’ayant pas exercé à plein temps au moins pendant 2 ans entre janvier 2015 et juin 2021.



Concrètement, ce processus ad-hoc actuellement en cours pu régulariser des PADHUE sur la base de 2 ans d’exercice à plein temps, une durée d’exercice que la majorité d’entre nous a déjà acquisedans une période d’épidémie et de crise des hôpitaux publiques.



Nous voulons mettre en lumière cette inégalité, et nous demandons un traitement équitable afin de rectifier une injustice.

L’EVC, l’épreuve de vérification des connaissances, n’est pas appropriée pour nous pour les raisons suivantes :

1 - La difficulté de préparer efficacement ces épreuves par un manque de temps due à la charge du travail insoutenable et le nombre de gardes important, afin de pallier aux insuffisances du personnel médical et surtout assurer la continuité des services de soins, ce qui engendre forcément une inégalité de chance entre les praticiens qui sont en poste en France et les candidats qui viendront de l’étranger.

2 - Le nombre de places est limité, voire nul pour certaines spécialités. Chacun de nous à plus de 2 diplômes universitaires validant des facultés françaises, nous avons le soutien et la reconnaissance de nos chefs de service et de nos patients concernant la compétence et la plénitude d’exercice.

Dans la pratique quotidienne, nous effectuons les mêmes tâches et assumons les mêmes responsabilités médicales au même titre que les praticiens de la loi stock et les praticiens lauréats d’EVC.



La nouvelle loi d’immigration dans son avant-projet, n’a fait que confirmer un chemin sans issue pour nous et aggrave notre précarité, et un éventuel futur licenciement.



Elle propose des cartes de séjour pluri- annuelles d’une durée maximale de 4 ans et conditionnée à la réussite au concours de l’EVC qui est déjà restrictif pour les raisons citées précédemment.



Nous demandons une régularisation de tous les PADHUE en poste au 31/12/2022, et nous sommes disposés à accepter toute proposition qui assurera une solution pérenne.



Ce communiqué est signé par 364 praticiens exerçant sur l’ensemble du territoire français



La liste de signataires est disponible pour toute fin utile