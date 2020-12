sante

Depuis la publication de l’étude CoviPrev, les commentaires et éditions fleurissent sur tous les medias. Alors que les médecins, psychologues, psychiatres, experts prennent la parole pour faire le constat de la multiplication des états anxieux, l’aggravation des états dépressifs et des psychoses dans toutes les couches socio-démographiques de la société, le Syndicat des Sophrologues Professionnels (SSP) rappelle que la sophrologie dispose d’outils psychocorporels ayant fait leurs preuves dans la diminution du stress et des états anxieux et que tous les sophrologues professionnels sont mobilisés aux côtés du corps médical pour mettre au service des personnes leur expertise et leur savoir-faire.





Pourquoi la sophrologie est recommandée par l’OMS pour accompagner le traitement des états anxieux et dépressifs ?



La sophrologie stimule et renforce les ressources positives de la personne et lui permet de créer de nouvelles réponses psychosomatiques positives qui l’aident à faire face à l’épreuve de l’épidémie Covid 19 et à toutes ses conséquences sur l’organisme et le psychisme. Elle dispose d’outils variés comme la respiration, la visualisation, la méditation, les mouvements en pleine conscience qui permettent d’avoir une action ciblée. Le sophrologue professionnel personnalise les prises en charges en fonction de l’état, du vécu de la personne et de sa demande. Il met en œuvre un protocole en quelques séances pour calmer les angoisses, pour circonscrire les douleurs psychosomatiques déclenchées par le contexte personnel et la situation inhabituelle liée à la pandémie, pour créer des espaces mentaux d’évasion et sortir ainsi du confinement.



La sophrologie a su s'imposer, depuis 50 ans, comme l'une des Interventions Non Médicamenteuses (INM) les plus efficaces, les plus originales et les plus performantes contre le stress dans des domaines aussi variés que la médecine, le sport, la pédagogie, la gérontologie et les difficultés existentielles.



Sarah Hassine, porte-parole du Syndicat des Sophrologues Professionnels déclare : "La sophrologie est l’une des techniques les plus pertinentes dans le contexte actuel. Par son approche globale du corps et de l’esprit, et la philosophie existentielle qui la sous-tend, la sophrologie répond particulièrement bien au stress sociétal. Elle permet de faire barrage aux tentatives de psychosomatisations et remet en perspective les problématiques existentielles. Elle a sa juste place en complémentarité des prises en charge médicales. Le sophrologue est un allié du médecin et du psychologue et intervient là où la parole atteint ses limites."

