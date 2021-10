sante





La méconnaissance : le premier frein à lever pour convertir les réfractaires

Peu de Français recherchent des informations dessus.

Ceux qui se renseignent recherchent des informations sur les effets traitants et préventifs.

Le médecin généraliste apparaît comme le plus légitime des professionnels de santé auprès desquels obtenir des informations.



Les professionnels de santé : un rôle clé dans la connaissance, mais aussi l’achat et le potentiel futur des probiotiques

Les achats se font principalement en pharmacie, sans ordonnance.

Les conseils du médecin permettraient de convertir plus de la moitié des non acheteurs qui envisagent l’achat de probiotiques à l’avenir.

Les conseils des pharmaciens et médecins apparaissent aussi parmi les premiers critères de choix entre marques, avec l’efficacité et la confiance.



2 axes d’utilisation prioritaires : stimuler les défenses naturelles et prévenir / soigner les troubles digestifs

Les probiotiques sont achetés principalement pour stimuler les défenses naturelles, et pour restaurer la flore après la prise d’antibiotiques.

Ce sont également les domaines intéressant le plus les non acheteurs intentionnistes, avec la constipation et la fatigue.

Les Français souffrant de troubles digestifs sont beaucoup plus nombreux à envisager la prise de probiotiques à l’avenir.



Une offre actuelle très satisfaisante

La quasi-totalité des acheteurs est satisfaite, et ce, sur toutes les dimensions, notamment concernant la posologie simple et les effets indésirables limités.

Les laboratoires bénéficient d’une très bonne image, qui inspire confiance, qualité et efficacité.

2/3 des acheteurs se déclarent fidèles à leurs marques habituelles.



A noter, le marché des probiotiques auprès de la cible « enfants » présente les mêmes caractéristiques et piliers



Les conseils des médecins / pédiatres sont les principaux drivers à l’achat des probiotiques; ces derniers sont majoritairement utilisés pour soigner une diarrhée ou stimuler les défenses naturelles. De plus, les conseils des professionnels de santé permettraient également de convertir les non acheteurs.

Etude : "Probiotiques 2021 : Prévalence, parcours des acheteurs et opportunités de développement"

Pour accéder à l'infographie, cliquez ici

A propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com