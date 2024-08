tech

En 2006, VirusKeeper innovait en lançant le premier antivirus reposant sur l’analyse comportementale, à une époque ou les antivirus fonctionnant à base de scanner de signatures, une technologie remontant aux années 80, aujourd’hui obsolètes et incapables de détecter l'ensemble des menaces.



VirusKeeper est disponible en deux éditions :

- L’édition "Free" version gratuite pour les particuliers qui fournit une protection complète multi niveaux contre les menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, spyware et programmes malveillants. La version gratuite est réservée aux particuliers et aux usages privés.



- L’édition "Ultimate", qui fournit une protection de très haut niveau contre toutes les formes de menaces actuelles. La version Ultimate inclut également un scanner anti-grayware, l’outil Security Advisor pour détecter les failles de sécurité et l’outil NetGuard pour identifier les équipements connectés au réseau ou WiFi et détecter les intrus. La version Ultimate inclut également une analyse cloud des menaces complexes.





Une protection multi niveaux et multi technologies / Principales nouveautés de l’édition 2020 :



Nouveau moteur d'analyse : Plus puissant, plus rapide pour détecter et bloquer les nouvelles menaces. Très faible consommation des ressources (mémoire, processeur) et taux de reconnaissance maximale des nouvelles formes de menaces.



Optimisation du scanner anti-virus / anti-malware : Nouvelle technologie TurboScan III, entièrement multi thread qui tire parti des processeurs multi cœurs et apporte un gain jusqu’à 25% en vitesse d'analyse lors des scans



Plus de 160 optimisations, enrichissements et évolutions du noyau antivirus : VirusKeeper 2020 assure une protection maximale contre les virus, vers, chevaux de Troie, spyware, rootkits, ransomware, grayware et autres programmes malveillants.



Nouvel outil NetGuard : NetGuard est un outil de VirusKeeper qui permet d’identifier tous les équipements connectés au réseau local ou WiFi, de détecter les intrus et de se protéger du piggybacking



Nouvel outil WiFi Center : Pour gérer ses connexions WiFi, le WiFi Center de VirusKeeper permet de scanner les réseaux WiFi à portée, détecter les paramètres techniques et afficher l'historique des connexions.



Nouvelle fonction Clavier Virtuel Sécurisé : VirusKeeper 2020 inclut un Clavier Virtuel Sécurisé pour se protéger des logiciels espions, enregistreurs de frappe (keyloggers) et des hackers lors de la saisie des mots de passe et d’informations confidentielles.



Analyse approfondie automatique des clés USB : La clé USB figure dans le top 3 des vecteurs de propagations de malware. VirusKeeper 2020 effectue automatiquement une analyse approfondie des clés USB dès leur connexion au PC.



VK A²C (Advanced Analysis Cloud) : VirusKeeper 2020 dispose d’une fonction d’analyse avancée automatique des fichiers suspects via le serveur d'analyse antimalware de VirusKeeper. Quand un fichier suspect non reconnu est détecté, VirusKeeper demande une analyse antivirus approfondie du fichier au serveur VK Cloud. Le serveur d’analyse VK Cloud conjugue plusieurs algorithmes d’analyse antivirus (signatures étendues, heuristique, réputation, I.A / machine learning)





Les trois atouts majeurs de VirusKeeper :



- Un très haut niveau de détection des menaces et notamment des malwares non référencés

- Une faible consommation de ressources (processeur/mémoire) : VirusKeeper ne ralentit pas l’ordinateur

- Un support technique assuré en France directement par l’éditeur, pour un très haut niveau d’expertise et une prise en compte immédiate des retours des utilisateurs.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





A Propos d’AxBx :



AxBx est une société d’édition française, implantée à Villeneuve d’Ascq, qui conçoit, développe et commercialise des logiciels dans le domaine de la cybersécurité et des utilitaires. En 20 ans, AxBx a développé une expertise reconnue dans la conception de logiciels de cybersécurité innovants et performants.



Plus d'informations : www.viruskeeper.com