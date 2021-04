tech

Manewco PRO : la meilleure Legaltech 2021 récompensée

Organisé en partenariat avec l’Association Française des Juristes d’Entreprises, le Palmarès du droit à récompensé le 31 mars les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires et les meilleures Legaltech pour l’année 2021.

Manewco a reçu à cette occasion le prix de la meilleure legaltech pour les formalités juridiques. Ce prix récompense plus de cinq années de développements ininterrompus, et fait écho à la confiance renouvelée des utilisateurs, plus nombreux chaque jour, qui utilisent au quotidien la solution manewco pour la réalisation de leurs formalités juridiques.

Une solution en ligne 100% sécurisée

Manewco PRO est une solution sécurisée 100% en ligne intuitive et simple, permettant la création des sociétés et leur gestion, à destination des cabinets d'avocats, d'experts comptables et juristes d'entreprises.

Traiter les actes juridiques en ligne permet en effet, aux acteurs du conseil de mieux se consacrer aux activités à forte valeur ajoutée. C'est pourquoi les équipes Manewco Pro, avocats d'affaires, formalistes, développeurs, ont créé une solution de simplification juridique avec la plus grande rigueur.



Simplifier les procédures administrative et juridique

Manewco PRO a été fondée en 2015 par des juristes et avocats, sous l’impulsion de la Loi PACTE. Une loi qui a permis de digitalier et simplifier les procédures administratives et juridiques des entreprises. Manewco PRO a été créé avec l’ambition forte de, rendre les formalités juridiques en ligne accessible à tous et la conviction que l'automatisation des actes juridiques simple est incontournable pour des raisons de coûts justes et de rentabilité.



Des outils de digitalisation

Manewco Pro participe activement au maintien indispensable de l’activité économique de ses utilisateurs en leur proposant des outils de digitalisation évolutifs, de signature électronique et de formalités juridiques en ligne.

Golda Israel présidente et co-fondatrice déclare « Manewco PRO est un outil métier juridique dédié à la productivité interne de nos clients regroupant dans un environnement de travail unique, un module de génération automatisée de documentation juridique, une signature électronique, ainsi qu'une prise en charge automatisée et personnalisée de la formalité juridique par nos équipes expertes ».

À propos de Manewco

Manewco est une plateforme juridique digitale fondée en 2015, permettant la création et la gestion de société. Créée par des juristes et des avocats, Manewco s'adresse notamment aux cabinets d'avocats, d'experts comptables et juristes d'entreprises.





À propos de Le Monde du Droit

Le Monde du Droit est le magazine de référence des professions juridiques : avocats, juristes d’entreprise, notaires, magistrats, huissiers... Il propose chaque semaine des interviews, des points de vue, les deals et nominations, ainsi que des actualités relatives à la vie des cabinets, aux associations professionnelles et les décryptages des meilleurs spécialistes.





À propos de L’Association Française des Juristes d'Entreprises

L'AFJE est la première organisation professionnelle de juristes d’entreprise en France et en Europe. Elle a fait de la promotion de ce métier sa mission phare depuis 1969. Les juristes d’entreprise, seconde profession du droit après celle des avocats en nombre de professionnel, ne cessent de développer leur fonction stratégique, au carrefour du droit et de l’économie, au bénéfice de la compétitivité de leurs entreprises.