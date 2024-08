tech

Caractéristiques de la gamme H2O



La nouvelle gamme de vêtements de pluie H2O est conforme aux normes EN 343 2003 + A1 : 2007 Classe 3-3.



Le tissu polyester 180g avec membrane respirante offre le plus haut niveau de protection contre l’humidité et le meilleur niveau de respirabilité.



Ainsi, la gamme a une résistance à la pénétration de l'eau supérieure à 13000 Pa équivalent à un fort orage. L’utilisateur ne craindra pas de travailler par toutes conditions climatiques.



La résistance évaporative de la gamme, quant à elle, est inférieure à 20 Pa. Plus cette résistance est faible, plus le vêtement est respirant. Contrairement aux classes inférieures, la personne pourra porter la gamme H2O sans limite de durée jusqu’à 20°C (205 minutes pour une température ambiante de 25°C). L’individu ne sera ainsi pas gêné par la transpiration.





La gamme se décline ainsi en pantalon et en veste



Le pantalon dispose d’un mesh respirant en haut du pantalon qui limite la transpiration en permettant une parfaite aération.

La ceinture élastiquée est équipée d’un cordon auto-stop pour une simplicité d’habillage.

Le large ZIP de confort permet de mettre et retirer le pantalon sans devoir retirer ses chaussures. Il sera très simple pour l’utilisateur de s’équiper rapidement.

Pour encore plus de sécurité, le pantalon est équipé de bandes HV (Haute Visibilité) afin d’être bien visible notamment lors de travaux à proximité de la circulation.

Disponible en :

Pantalon référence H2OPA du S au 4XL

Prix de vente conseillé : 59,90 €



La veste possède une grande capuche réglable et adaptée au port d’un casque. Ainsi l’utilisateur sera totalement protégé et n’aura pas de ruissellement d’eau au niveau du cou avec 3 systèmes de réglage.

De la même manière, le bas du dos sera totalement protégé grâce au dos rallongé qui recouvre parfaitement la ceinture du pantalon. Il n’y aura pas de ruissellement à ce niveau.

Le poignet est équipé d’un double réglage grâce à un élastique et un velcro pour un ajustement parfait à chaque utilisateur.

Afin d’avoir tout le nécessaire à portée de main, la veste H2O dispose de 2 poches sous rabat dont une en accès rapide pour les objets à utilisation répétée. Il y a également une poche intérieure afin de ranger des pansements ou un téléphone totalement à l’abris de l’humidité. Avec 8 poches au total, l’utilisateur est bien fourni.

Enfin, la fermeture éclair a une gouttière de rabat afin d’éviter toute pénétration d’eau.

Disponible en :

Veste référence H2OVEOR du XS au 4XL

Prix de vente conseillé : 109 €





À propos de Solidur

Depuis 1946, Solidur conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle pour les travailleurs en extérieur. Entreprise familiale, elle a su rester au plus près des utilisateurs afin d’allier confort, permanence et protection. Sa vocation : tout faire pour libérer l'esprit des professionnels de toute contrainte sécuritaire, afin qu'ils puissent exercer pleinement leur métier.



Leader dans le domaine, Solidur a reçu en 2018 le Trophée Expoprotection pour son pantalon Infinity Classe 3. Avec une croissance de plus de 20% par an depuis plusieurs années, Solidur exporte à ce jour dans plus de 15 pays.



Pour en savoir plus : www.solidur.fr