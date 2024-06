tourisme

Classement des destinations préférées des Français pour l’été 2024



Rang Région Destination la plus populaire 1 Bretagne Finistère 2 Provence-Alpes-Côte d'Azur Var 3 Corse Corse-du-Sud 4 Pays de la Loire Vendée 5 Nouvelle-Aquitaine Dordogne 6 Auvergne-Rhône-Alpes Ardèche 7 Occitanie Languedoc-Roussillon 8 Normandie Oléron 9 Bourgogne-Franche-Comté Jura 10 Grand Est Alsace

Le littoral à l’honneur



Le podium est dominé par les régions côtières, avec la Bretagne raflant la médaille d’or, suivie par la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) en argent et la Corse en bronze. Cet été, les Français privilégieront nettement les plages et les stations balnéaires. De la Vendée à Oléron en passant par le Languedoc-Roussillon, les côtes françaises seront les destinations stars.





La nature et les randonnées séduisent aussi



Cependant, les amoureux de la nature ne sont pas en reste. Des départements comme l’Ardèche, le Jura et l’Alsace continuent d’attirer les vacanciers avides de randonnées et d’activités en plein air, confirmant le succès des séjours "rando et nature".





Les Jeux attirent les français



L’été 2024 est également marqué par l’effet des Jeux Olympiques sur le tourisme. Contrairement aux attentes, Paris enregistre une hausse de popularité auprès des français avec une hausse de 8% des recherches de logements dans la capitale pour l’été 2024. Cette tendance profite également aux départements d’Île-de-France tels que les Yvelines, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne qui affiche une hausse de popularité pendant les jeux (du 26 juillet au 11 août 2024).



Quant aux franciliens souhaitant échapper à l’effervescence olympique, la Bretagne se présente comme la destination refuge par excellence.





Une opportunité en or pour le tourisme parisien



Les recherches globales pour des locations de vacances à Paris pendant les Jeux Olympiques ont augmenté de 74% par rapport à l’année précédente. Les voyageurs américains montrent un intérêt encore plus marqué avec une augmentation de 122% des recherches. Conséquence de cette demande accrue, le tarif moyen par nuit pour une location à Paris pendant cette période atteint 557€, contre 257€ pour le mois de juin et 212€ pour le mois d’août 2024.





Des américains à Paris



Un sondage récent* révèle que 43% des Américains prévoient de prendre des vacances pour assister à un événement sportif, les Jeux Olympiques de Paris et l’UEFA EURO étant parmi les attractions principales de l’été 2024. Paris se classe ainsi comme la deuxième destination internationale la plus recherchée par les voyageurs américains pour l’été 2024, juste derrière Londres.

Méthodologie : Voyageurs français : recherches effectuées sur amivac au premier semestre 2024 pour des séjours pendant les vacances d’été 2024 (29 juin au 31 août 2024) et les jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024).

Voyageurs internationaux et américains : recherches effectuées sur HometoGo.com au premier semestre 2024 pour des séjours pendant les vacances d’été 2024 (29 juin au 31 août 2024) et les jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024).

*Sondage exclusif HometoGo réalisé du 26 au 30 avril 2024 auprès de 1000 voyageurs résidant aux États-Unis.

À Propos d'Amivac



Amivac est une plateforme française de location et de réservation de logements de vacances en direct et sans commission pour les propriétaires et gestionnaires de biens souhaitant maximiser leur revenu sans les tracas habituels. Avec une base de plus de 6 millions de voyageurs, Amivac permet une mise en relation directe des hôtes et des voyageurs, favorisant ainsi une relation de confiance et une expérience authentique. Depuis 2022, notre intégration avec le groupe allemand HomeToGo nous permet d’offrir un inventaire élargi dans le monde entier et de gagner en visibilité auprès toujours plus de voyageurs internationaux.