Échapper à la chaleur étouffante de l’été avec la Bretagne



La Bretagne, ça vous gagne ! Les Français semblent chercher à profiter de l’été sans en subir les températures affolantes. Cette destination est également très appréciée pour la beauté et la diversité de ces paysages. En tête des recherches, les régions du :

Finistère : connu pour ses magnifiques côtes et ses nombreux ports chaleureux, c’est une destination idéale pour une escapade en famille ou entre amis.

Morbihan : la région regorge de petites îles charmantes, et de sites mégalithiques qui plaisent tout autant aux amoureux de la nature qu’aux férus d’histoire.



En quête de soleil et d’aventure en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse



L’été rime avec soleil, mais également avec aventure. C’est l'occasion parfaite pour découvrir de nouveaux lieux, mais également pour se dépenser en faisant de la randonnée ou de la plongée sous-marine. Et pour cela rien de tel que les destinations suivantes :

Provence-Alpes-Côte d’Azur : entre ses petits villages typiques où il fait bon vivre, ses parcs naturels et ses belles plages, la région est idéale pour des vacances sportives mais aussi pour des moments de détente.

Corse : appréciée par les amateurs de bronzette pour ses plages à couper le souffle et les sportifs pour ses magnifiques randonnées, la Corse offre un dépaysement garanti.



Espagne et Portugal : le Sud de l’Europe a aussi du succès



Pas de doute, les Français apprécient les plages de sable fin et le soleil ardent du sud de l’Europe. Partir à l’étranger reste une option intéressante pour ceux qui souhaitent découvrir une nouvelle culture, être dépaysé, et profiter d’une météo agréable.

L’Espagne : une météo ensoleillée, des plages de sable fin, et de nombreux sites historiques… Le pays possède de multiples atouts.

Le Portugal : la région offre une diversité de paysages insoupçonnés : montagnes magnifiques, plages idylliques et paysages volcaniques… Il y en a pour tous les goûts.

* Note : La durée de séjour pour toutes ces destinations est d'environ 12 jours.

