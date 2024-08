tourisme



Première levée de fonds

Arrivée au début des années 2000 sur Internet, Filovent est aujourd’hui la plateforme qui offre le plus vaste catalogue de bateaux en Europe. Grâce à plus de 1 500 partenaires propriétaires, loueurs professionnels ou particuliers, la plateforme propose de naviguer partout dans le monde, aussi bien en mer sur un voilier, un catamaran, un bateau à moteur, un yacht ou un caïque, qu’en eau douce le long des rivières européennes à bord d’une péniche, et ce, à n’importe quelle période de l’année.



Aujourd’hui, l’entreprise, qui réunit 27 collaborateurs de différentes nationalités, continue de s’agrandir dans ses locaux barcelonais, ville idéale pour ce secteur en pleine expansion. “Évoluer dans un milieu multiculturel participe à l’enrichissement personnel et collectif de chacun des membres de l’équipe”, soutient Philippe Brunet, directeur de Filovent.



La levée de fonds, réalisée fin 2016 auprès d’investisseurs privés, a pour objectif d'accélérer le développement technologique et d’améliorer une offre exhaustive, transparente, et modérée par une équipe de conseillers.





Simplifier la location de bateaux en ligne



“Le monde du nautisme est particulièrement en retard technologiquement par rapport aux autres secteurs du tourisme, comme l’aérien, l’hôtellerie ou le train”, constate Philippe Brunet. “Il n’est pas facile de réserver un bateau en ligne car il y a peu de connectivité avec les propriétaires”.



Filovent présente une flotte de 18 088 bateaux sur catalogue, répartis sur toute la planète, dont 60% sont déjà proposés avec leurs disponibilités et leurs prix en temps réel. Cette connectivité rapprochée avec les loueurs permet la récupération et l’affichage de 127 000 photos et 280 000 équipements de bateaux.



Les fonds vont notamment permettre de continuer sur cette lancée et d’apporter la disponibilité en temps réel à toujours plus de navires.





Une plateforme exhaustive, transparente et contrôlée



Afin d’éviter les mauvaises surprises, la plateforme se veut la plus transparente possible vis-à-vis du client : 17.000 avis clients réels, 4.000 bateaux couverts par des visites virtuelles interactives, ou encore une signalétique précise afin d’identifier le statut du loueur affiché : professionnel ou particulier. L’objectif sur le site internet étant la traduction la plus fidèle de la réalité des bateaux proposés.



Avec plus de 18 000 bateaux au catalogue, Filovent a pour vocation d’être égalelment une plateforme exhaustive, avec des offres allant de 300€ / sem. jusqu’à plus de 100 000€. “Nous souhaitons proposer l’offre de bateaux à louer la plus complète, la plus fiable et la plus intéressante à nos visiteurs. A chaque budget correspond un bateau et une expérience unique de navigation. Notre objectif est que tous nos clients, qu'ils soient plaisanciers ou loueurs, trouvent une grande satisfaction dans leur utilisation de la plateforme Filovent.”, précise Guillaume Hue, responsable produit chez Filovent.



La régulation est devenu indispensable dans les places de marché : “Nous n’hésitons pas à mettre fin à une collaboration avec un de nos partenaires après un retour négatif, et les loueurs ne répondant pas à nos garanties ne sont pas sélectionnés. Nous facilitons, démocratisons la location de bateaux mais proposerons toujours un service de qualité, c’est pourquoi nous jouons également un rôle de “modérateur”. Nous mettons en oeuvre tout ce qu’il est possible de faire pour éviter les problèmes”, rassure François Lillet, responsable commercial chez Filovent.





Partenaire de Clarisse Crémier sur la prochaine Mini-Transat



Filovent a souhaité accompagner la jeune Clarisse Crémer, récemment élue “marin de l’année” au salon de Düsseldorf, dans son projet fou de faire la Mini-Transat sur “un tout petit bateau”.



“Clarisse incarne parfaitement l’image qu’on aime voir de la voile et du nautisme : elle est vraie, amusante, très douée et franchement sympa. Chez Filovent, on l’adore et on est fan de ses vidéos !”, s’amuse Guillaume Bonnard, responsable marketing de Filovent.





A propos de Filovent



Filovent est une agence de location de bateaux sur internet créée en 1995 par Philippe Brunet. Elle propose aujourd'hui un catalogue de + de 18.000 bateaux de professionnels et de particuliers et de tous types répartis dans + de 60 pays et 900 bases.



Filovent en chiffres

+ de 18.000 bateaux disponibles

+ de 60 pays et 900 bases

+ de 17.000 avis réels

+ de 150.000 personnes ayant navigué avec Filovent



Plus d'informations : www.filovent.com

Version en ligne du communiqué de presse : www.filovent.com/front/get_article/levee-de-fonds