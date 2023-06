tourisme



La préfecture d’Oita est la capitale thermale du Japon, située à l’ouest du pays. Produisant une eau de source chaude plus variée et plus revitalisante qu’ailleurs dans le pays - peut-être même dans le monde - elle est un paradis pour les vacanciers qui recherchent une expérience totalement rafraîchissante. Elle est idéale pour constituer une extension parfaite de toutes les vacances au Japon.

Mais au-delà de sa culture thermale de classe mondiale, Oita est un lieu d’art, d’histoire, de beauté naturelle, de cuisine et d’un accueil fabuleusement amical. Nous voulons partager tout cela avec vous. C’est pourquoi la préfecture d’Oita a mis en place un bureau dédié à Londres il y a quatre ans afin d’aider l’industrie du tourisme à en savoir plus sur cette partie spéciale du Japon. Nous sommes toujours aussi dynamiques ici au Royaume-Uni, et nous accentuons même notre présence en France, alors n’hésitez pas à nous contacter en français ou en anglais si vous avez besoin d’aides. Et maintenant, voici quelques éléments que vous devez savoir sur notre charmante préfecture :







Sources chaudes à Beppu et à Yufuin : Prise en sandwich entre les montagnes et la mer sur l’île occidentale idyllique de Kyushu, la préfecture d’Oita est surtout connue pour ses « onsen », les bains thermaux en japonais. Les Japonais adorent tout simplement se baigner dans un bain naturellement chaud. Oita pompe chaque année des centaines de millions de litres d’eau curative riche en minéraux. C’est parfait pour traiter les maux et les douleurs. Il existe également une gamme incroyable de soins de beauté et de soins de la peau.

La ville balnéaire de Beppu est l’une des plus grandes villes d’Oita, et c’est un spectacle à voir. Les montagnes sont très proches du rivage et la ville est construite dans les collines où il y a tellement d’activité géothermique que des nuages de vapeur s’échappent dans l’air à partir des évents de vapeur naturels tout autour de la ville. Beppu se spécialise dans plusieurs styles d’onsens, y compris le bain de sable noir unique, où vous vous allongez à plat recouvert de sable naturellement chaud pour nettoyer vos pores et vous procurer une sensation incroyable.

À proximité de Beppu, en revanche, se trouve Yufuin, le cœur culturel battant d’Oita. C’est une jolie ville de galeries d’art, de cafés chics et de boutiques branchées. Elle accueille plusieurs grands festivals d’art et de littérature chaque année. Elle est nichée au pied du mont Yufu. Idéale pour partir à la découverte de la nature sauvage. La ville offre également une culture onsen exquise. Beaucoup de gens resteront ici pendant des jours, s’imprégnant de l’atmosphère et des minéraux.





Tour de Kyushu : Le Tour de Kyushu est une nouvelle course annuelle de vélo sur route. Il se déroulera à travers l’île pour la première fois en octobre 2023 dans le cadre de l’UCI Asia Tour. La course traversera Oita lors de sa troisième et dernière étape. Le point culminant de cette section est un sprint à grande vitesse sur une descente de 700 m avant de faire le tour du centre pittoresque de la ville de Hita.





Séjour à la ferme : Nous aimons un séjour à la ferme – une nuit confortable passée dans la maison d’une famille accueillante dans une gamme de charmantes fermes en activité. Ce style de tourisme vert est en vogue au Japon. C’était la ville d’Usa dans la préfecture d’Oita qui l’a originellement lancé il y a vingt ans.

"Noson Mimpaku", comme on l’appelle ici, est toute une philosophie de vacances. Les visiteurs de tous âges et de toutes nationalités passent la nuit chez des agriculteurs ordinaires pour découvrir leur style de vie authentique dans les fermes d’animaux, les pêcheries, les champignonnières, les producteurs de tofu et bien d’autres encore. Les visiteurs ensuite apprennent la production locale, découvrent l’environnement et se forment même à cuisiner de savoureux avec des ingrédients fraîchement cueillis. Oita se distingue en offrant aux visiteurs des expériences locales uniques, que ce soit au bord de la mer, sur la rivière, dans les montagnes ou même sur une île isolée. C’est le moyen idéal pour trouver un foyer spirituel ici.





Ferry de nuit à Osaka : Oita est d’accès facile depuis l’île principale du Japon. En avion, c’est l’aéroport d’Oita qui vous accueille. En train, d’Hiroshima à Fukuoka est un trajet de 90 minutes sans correspondance. En bateau, vous avez un luxueux ferry de nuit au départ d’Osaka ou de Kobe. Ce dernier est une façon fabuleuse de voyager, même avantageuse, car elle se double d’une nuitée.



Notre recommandation est de prendre une croisière de retour de Beppu à la ville animée d’Osaka. Vous passerez la nuit dans une spacieuse cabine de luxe. Vous vous réveillerez tôt et de bonne humeur avant la prochaine étape de votre voyage, où qu’elle vous mène. Le premier ferry au G.N.L. du Japon emprunte cette route. Surnommé le "Sunflower Kurenai", ce navire de croisière verte a mis les voiles pour la première fois en janvier, et le "Sunflower Kurenai" a suivi en avril 2023.

Ce n’était qu’un avant-goût de ce qui est proposé à Oita! Nous, le bureau d’Oita à Londres, serions ravis de vous entendre pour toute question ou demande, alors n’hésitez pas à nous contacter.



Advisors Email: oita.japan@hankyu-euro.com



Website: https://www.discover-oita.com / https://exploreoita.com



Instagram: https://www.instagram.com/tourismoita



Facebook: https://www.facebook.com/welcometooitapref