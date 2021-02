tourisme







Un amour de vigne naît, un immense cœur végétal apparaît...



François Massol, vigneron du Domaine de Sauzet et ses équipes ont préparé une terre, ancienne piste école de parapente, très raide (près de 40%), au pied du vieux Castellas de la vallée de Montoulieu, au milieu des chênes verts et des garrigues, aux portes des Cévennes.



Ils la plantent de vigne, à la main, à l’ancienne. Et comme un signe annonciateur du travail bien patient, celui fait avec amour, la parcelle prend la forme d’un cœur, un immense cœur, visible depuis la vallée.



Cette vigne-cœur vient de naître. Elle va grandir et s’épanouir, ses couleurs changeront avec les saisons, du vert tendre aux couleurs chaudes de l’automne. Puis elle commencera à produire ses premiers raisins et son premier vin. Rare. Précieux. Subtil. Un vin pour les amoureux.



Plantation réussie : le cœur de vigne va enfin pouvoir

commencer à pousser. Sa forme est presque parfaite.



Une conception expérimentale

Originale de part sa forme de cœur végétal, cette vigne l’est également dans sa conception et sa réalisation, expérimentales.

La forte pente n’étant pas praticable en tracteur pour les labours (vigne en BIO) et les traitements, nous avons planté des pieds de vigne issus des dernières recherches sur les plants naturellement résistants aux maladies, (cépage Voltis).

Les pieds sont plantés avec une forte densité pour que les racines nombreuses fixent le sol et freinent l’érosion durant les fortes pluies.

Pas de palissage ni fils en métal dans le cœur : la plantation est faite

"en gobelet", à l’ancienne, sur piquet bois.

Le sol est en partie recouvert de feutres en fibres végétales biodégradables. Elles empêchent la prolifération des "mauvaises" herbes durant les trois premières années du jeune cep et fixent le sol le temps que la vigne le fasse par ses racines.



Un hommage à Dionysos, Dieu du vin, de la vigne, de la fête et de la folie



Le cœur rouge, symbole peut-être le plus connu au monde, le « J’aime » signifiant l’adhésion, l’amitié et l’amour, a pour origine la feuille de vigne dont il a pris la forme.



Dès l’antiquité, Dyonisos, Dieu du vin (de la bonne chair et de la sensualité) est associé à la feuille de vigne. Avec la feuille de lierre, elles ornaient les vases grecs et romains ainsi que les contenants du vin. Vigne et lierre : deux lianes réputées pour leur solidité, leur longévité et leur résistance, qui évoquaient l’amour solide et durable.



La forme de la feuille de vigne devint peu à peu un symbole. Et c’est au Moyen-Âge qu’il prît sa forme définitive et sa couleur rouge comme le sang ; on croyait alors que les sentiments, comme l’amour, venaient du cœur. Couleur du sang, couleur du cœur. Ainsi est né le fameux cœur rouge, symbole de l’amour, de l’amour qui dure, de l’amour véritable, intimement lié à Dyonisos, à la vigne et au vin.



A propos du domaine de Sauzet

Petit domaine viticole du languedoc, aux portes des Cévennes, en bio, très innovant, proposant une belle gamme de vins originaux, jouissant d'une excellente réputation, le Domaine de SAUZET vient de planter une vigne expérimentale dont la forme est en plus celle du symbole le plus partagé au monde : un coeur.

François Massol, vigneron du Domaine de Sauzet et initiateur de ce projet unique, aura le plaisir de vous faire visiter sa "vigne-cœur" le temps d’une parenthèse enchantée et d’un échange privilégié.

Nous vous attendons, un peu, beaucoup, passionnément.



Plus d'informations : www.domaine-de-sauzet.fr