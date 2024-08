tourisme





D’abord destiné à une clientèle anglaise et américaine, Slow-Chic veut élargir son public cible en offrant la possibilité de consulter son site en français. Avec le mot d'ordre "Slow et Chic" comme fil conducteur, le site sélectionne les meilleurs hôtels de charme et de luxe en France et au-delà (régions limitrophes et Marrakech) qui contribuent intimement à l’expérience du voyage.



Plusieurs critères guident la séléction des établissements présentés sur Slow et Chic : l'hôtel est-il en lien avec le territoire sur lequel il est implanté? Son architecture est-elle caractéristique de la région dans laquelle il se situe? Quels sont les efforts déployés afin d'offrir des produits locaux? Quel est le degré d'authenticité dans l'accueil des hôteliers? L’hôtel doit également avoir une bonne réputation en ligne.



L'objectif est de faciliter la vie des voyageurs en débusquant pour eux des hôtels authentiques, de charmes et à l’écoute de la culture locale, en les regroupant au sein d’une sélection sincère et originale. Par ailleurs, Slow-Chic s'engage dans la promotion d'une relation de confiance entre les voyageurs et les hôteliers.



Plus d'informations : www.slow-chic.com/fr