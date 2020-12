tourisme

Un réseau social des passionnés de nautisme



Nauticlic est à la base un réseau social avec comme but premier de réunir tous les passionnés du nautisme et de la mer en alliant convivialité et partage. C'est également une source d'information de part le blog, les évènements du nautisme ainsi que par la rubrique « petites annonces. »





Partager ses expériences, ses bons plans, ses histoires, ses photos, ...



S'adressant à tous les fans de la mer, Nauticlic permet de partager ses expériences, ses bons plans, ses histoires, en photo comme en vidéo. Un véritable tissage de liens entre passionnés qui peut même permettre, pourquoi pas, de se retrouver en mer ou dans un port. Le réseau social reste sans conteste le meilleur moyen de développer une communauté.





Blog, annuaire des professionnels, groupes, petites annonces, ...



Dans le but de répondre à toutes les demandes, Nauticlic propose également un service de petites annonces spécialisées allant du petit accastillage aux bateaux. C'est également un blog, un annuaire des professionnels et la possibilité de créer et animer des groupes.





Interface simple, intuitive et informative



Une inscription rapide est necessaire pour accéder à Nauticlic afin de préserver les données des membres. Une fois identifiés, ceux-ci auront accès à l'ensemble des services dans une interface simple, intuitive et informative. Tout y est scrupuleusement recensé pour se tenir informé au mieux des prochains rendez-vous maritimes.





Gratuit pour tous, régie publicitaire disponible pour les pro.



L’inscription est simple et se fait en trois clics sur www.nauticlic.com. L’ensemble de Nauticlic est accessible gratuitement pour tous. En outre, un service payant est disponible en option pour que les professionnels puissent booster leurs posts ou annonces.