tourisme



La Cérémonie de remise des eviivo Awards aura lieu

le 20 novembre prochain à Paris durant une grande soirée de Gala.



Cette année encore, la seconde édition de la compétition nationale eviivo Awards révèlera le meilleur du secteur de l’hébergement indépendant de France.





Depuis 2013



Lancée en 2013 au Royaume Uni, reconnue et prisée par les professionnels du secteur, cette cérémonie est aujourd’hui comparée aux « Oscars des indépendants ». La compétition est ouverte à l’ensemble des hébergeurs indépendants, qu’ils soient clients eviivo ou non. L’inscription est gratuite et s’effectue en ligne sur le site dédié à l’opération.





Cinq catégories



Cinq catégories révèleront les meilleurs établissements offrant les séjours les plus inoubliables et les plus inédits. Les finalistes sélectionnés pourront alors participer à la Cérémonie des eviivo Awards, à Paris le 20 novembre 2019. Un jury composé de professionnels du secteur annoncera les grands gagnants récompensés par un trophée durant un dîner de gala spectaculaire.





Il est possible de concourir à plusieurs des cinq catégories 2019 :

Séjour le plus exquis - pour les établissements les plus soucieux de leur image et d’un confort soigné à chaque étape du séjour.



Séjour le plus Insolite - Place à l’évasion et aux expériences uniques. Cette catégorie pleine de rêves nous dévoile les propriétés les plus originales de France.



Recevoir sans Concession - Le goût des autres n’a pas de prix. Un challenge quotidien pour ces propriétés où l’excellence n’excède pas 80€ par nuit.



Table la plus Gourmande - Trophée le plus gourmet de la compétition. Pour ceux qui aiment autant recevoir que cuisiner. Gastronomie, convivialité et partage. Bon appétit !



Trésors cachés & Merveille de France - Six grandes régions explorées, à la découverte des propriétés les plus incroyables et de séjours qui se racontent. Six trésors pour une Merveille, la palme ultime !



Guillaume Sniady, Directeur eviivo France, explique : "Nous sommes très fiers de travailler avec tant d’indépendants passionnés et très impliqués dans le développement de ce secteur partout en France. En 2019, les voyageurs sont plus que jamais à la recherche d'expériences uniques et authentiques. Pour répondre à ces nouvelles attentes, les hébergeurs perfectionnent leur accueil et améliorent le confort de leur structure. Ils innovent en proposant de nouveaux services, s’ouvrent à l’international et repensent leurs offres capables de concurrencer les plus grands groupes hôteliers."



Eviivo est à l’initiative de l’événement eviivo Awards. Son logiciel phare est devenu la référence de la réservation en ligne pour les établissements indépendants. En effet, eviivo permet aux hébergeurs de commercialiser leurs prestations par internet sur tous les grands sites de réservation, afin de gérer et de développer leur activité en ligne, et de pouvoir cibler une clientèle plus internationale, tout en fidélisant leurs clients habituels.





Les inscriptions aux eviivo Awards 2019 sont officiellement ouvertes à l’ensemble du secteur

et des hébergements indépendants français jusqu’au 15 juillet 2019.

Informations et inscriptions sur https://awards.eviivo.com/fr et sur le blog eviivo





À propos d’eviivo



eviivo est une entreprise Franco-Britannique dont la vocation est d’équiper les hôtels, les maisons d’hôtes et les hébergeurs indépendants avec un outil de gestion des réservations tout-en-un, utilisé par près de 16 000 établissements dans le monde, avec une forte présence en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.



Sa richesse fonctionnelle est équivalente aux moyens mis en place par les grandes marques hotellières, mais son utilisation reste pratique, conviviale et à un prix très abordable. Dans sa formule la plus simple, la suite eviivo comprend un planning intégré, un outil de tarification facile à utiliser, un Channel Manager haute-fidélité, et un moteur de réservation permettant de sécuriser le paiement des réservations en ligne – bref, tout ce dont un hébergeur a besoin, sous la forme d’un service hébergé sur internet.

Plus d’informations sur https://eviivo.com/fr/produits/