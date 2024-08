actualites



L'enquête-vérité menée par l'ancien juge d'instruction et président de la commission d'enquête parlementaire sur la tragédie du Bataclan s'attache à répondre aux nombreuses questions qui hantent toujours les survivants, les familles des victimes et la nation tout entière :

1. Pourquoi la Justice n’a-t-elle pas alerté les exploitants des menaces précises qui pesaient sur le Bataclan, quand il en était encore temps ?



2. Pourquoi nos services de renseignement n’ont-ils pas été en capacité d’empêcher le passage à l’acte d’individus pourtant fichés "S" ?



3. Pourquoi n’a-t-on pas donné l’autorisation aux militaires de la force "Sentinelle", présente sur les lieux, d’engager le feu contre les terroristes ?



4. Pourquoi les forces d’élites ont-elles mis plus de 2h20 à de neutraliser les terroristes ?



5. Pourquoi les services de secours n'ont-ils pu immédiatement pénétrer dans la zone d’exclusion pour pratiquer les premiers soins d’urgence aux victimes grièvement blessées ?



6. Comment, depuis des décennies, a-t-on pu laisser prospérer le fléau de la délinquance, de la radicalisation et du communautarisme ?