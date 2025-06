actualites

10 de junho, às 10h06: Minuto Internacional dos Cheiros

Um evento participativo organizado em França

Destacar um Sentido Muitas Vezes Negligenciado

Para a 2ª edição do Minuto Internacional dos Cheiros, o Atmo Normandie (Observatório da Qualidade do Ar da Normandia) convida o público a tirar um minuto para se reconectar com o olfato. Raramente enfatizado, o olfato é, no entanto, um sentido essencial: influencia a memória e as emoções, sendo uma ferramenta fundamental para a compreensão do mundo exterior.

Com esta iniciativa, o Atmo Normandie pretende ajudar o público em geral a tomar consciência da importância do olfato e do seu papel central na nossa relação com o ambiente e a nossa saúde.

Como participar?

"Respire, sinta, escreva"

Para participar neste evento, aberto a todos em França e no estrangeiro, basta:

1.º Saia e tire um minuto para cheirar o ambiente à sua volta.

2.º Escreva as suas impressões num quadro branco (10x15 cm) ou em papel normal: cheiro, sensação, memória, emoção, etc.

3.º Escreva no verso o seu primeiro nome, a idade e o local onde o cheiro foi sentido.

4.º Envie o cartão para: Atmo Normandie, 3 Place de la Pomme d'Or, 76000 Rouen, França

Os cartões recebidos constituirão uma coleção de impressões olfativas que serão expostas no Museo di Belle Arti di Rouen.

Uma experiência sensorial e poética

Patrocinada pelo escritor Mathieu Simonet, esta iniciativa é, acima de tudo, um exercício de escrita sensível, que envolve emoção e imaginação. Todos são livres de partilhar as suas impressões da forma que acharem melhor.

"Quando a Atmo Normandie entrou em contacto comigo, fiquei imediatamente fascinado por este mundo de cheiros, sobre o qual eu pouco sabia. Escrever sobre um cheiro é um pouco como escrever sobre os seus sonhos. É muito difícil escrever sobre os seus sonhos porque você precisa se lembrar deles; parece que eles estão na ponta da língua. É muito romântico", diz Mathieu Simonet.

Sensibilizar o público sobre distúrbios olfativos

Aproximadamente 10% da população sofre de distúrbios olfativos, incluindo 5% com anosmia (perda total do olfato).

Esta edição de 2025 é uma oportunidade para a Atmo Normandie apoiar a associação Anosmie.org, que defende a implementação de um teste olfativo para crianças. A deteção precoce permitiria um melhor suporte e melhoraria a qualidade de vida das pessoas com anosmia. Todos os anos, o Dia Mundial da Anosmia, celebrado a 27 de fevereiro, serve como um lembrete de que se trata de uma deficiência real.

Uma retrospetiva da edição de 2024

Após a primeira edição do Minuto Internacional dos Odores, foram enviadas 1.211 impressões de 10 países, incluindo França, mas também Suriname, Togo, Canadá e Jordânia.

Foram tema de uma exposição em Rouen (França), que desde então se tornou uma exposição itinerante.

VEJA OUTROS EXEMPLOS DE CARTÕES

Learn more : www.atmonormandie.fr/article/la- minute-internationale-des-odeurs-2025



Para acompanhar e retransmitir nas redes sociais com #LaMinuteinternationaledesodeurs

Sobre o Atmo Normandie

O Atmo Normandie é a associação aprovada pelo estado para monitorizar, informar e apoiar as partes interessadas em toda a Normandia em relação à qualidade do ar ambiente.

A missão do Atmo Normandie é também ter em conta a perceção olfativa dos seus concidadãos, graças aos residentes treinados em "Linguagem do Nariz®".

O Atmo Normandie é membro da Federação Atmo France.



Site: https://www.atmonormandie.fr/article/international-minute-scents-2025-english-version









Contacto

Christelle Bellanger - Communication manager

+33 6 89 33 91 91

christelle.bellanger@atmonormandie.fr

https://www.atmonormandie.fr/article/international-minute-scents-2025-english-version