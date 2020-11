actualites





Le contexte

29 octobre 2020 : la France subit son deuxième confinement national pour cause de pandémie. Après seulement 4 mois d’ouverture, l’ensemble des professionnels de loisirs indoor doit de nouveau fermer ses portes. Un coup de massue pour ce secteur qui comptait, en 2019, 5 000 entreprises, 30 000 salariés, pour 30 millions de clients adultes et enfants.





Un secteur durement touché par la crise sanitaire

Malgré les aides et subventions consenties par l’État au début de la crise sanitaire, les professionnels des loisirs d’intérieur sont dans le rouge. Pour la plupart d’entre eux, la trésorerie et l’emprunt auprès de l’État (PGE et PGES) sont épuisés, résultat d’un chiffre d’affaires nul durant les 3 mois du premier confinement. Les charges fixes, elles, ont bien été dues (loyers et assurances notamment).







Un fonds de sauvegarde spécifique

Christophe et Séverine SERY, dirigeants du réseau de franchise Youpi Parc et New Jump, tirent le signal d’alarme. Ils s'allient à leurs confrères professionnels des loisirs indoor et membres de l'association SPACE et interpellent Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, en charge des PME.



Les gérants du secteur, loin de remettre en cause les mesures mises en place par le gouvernement, souhaitent en effet soumettre une demande de fonds de sauvegarde spécifique ayant pour objectif la relance économique du concept de loisirs indoor. Une action collective largement reprise sur les réseaux sociaux.





Des chiffres alarmants



Les chiffres rapportés par SPACE sont alarmants : sur la période de mars à septembre 2020, le taux de fréquentation affiche entre 50 et 70 % de baisse, pour l’ensemble des espaces de loisirs indoor. Les pertes moyennes par établissement sont quant à elles estimées à plus de 180 000 € de chiffre d’affaires, pour un résultat brut d’exploitation moyen négatif à hauteur de 80 000 €, aides gouvernementales comprises.





Une saisonnalité inversée

Une particularité des loisirs indoor est leur saisonnalité inversée : la haute saison débute en automne, la basse, aux beaux jours. Ces complexes se sont donc retrouvés dans la situation de devoir fermer mi-mars, au plus fort de leur fréquentation. Le déconfinement leur a permis d’ouvrir à nouveau leurs portes à la fin juin, pour une durée de 4 mois, au moment où la fréquentation est la moins forte. Pour finalement devoir les refermer ce 29 octobre 2020, aux prémices de la haute saison pour ce secteur.





Le loisir indoor, "loisir du peuple"



Les complexes de loisirs indoor proposent des activités récréatives diverses, populaires et accessibles à tous, contribuant ainsi au bonheur et à l’équilibre des familles. Christophe SERY le martèle : "Nous sommes le loisir du "peuple". Nous défendons ici le droit à s’amuser, pour tous."



A propos de l'association SPACE : Un groupement professionnel solidaire et actif

Créée en 2008 par une poignée d’entrepreneurs, SPACE a pour ambition de "professionnaliser" les activités des parcs de jeux indoor à caractère familial.



Une action collective de l'association devait avoir lieu à Paris le 3 novembre 2020, sous l’impulsion notamment de Christophe et Séverine SERY. Arguant d’une conjoncture défavorable aux manifestations, le Préfet d’Île-de-France a préféré annuler l’évènement, la veille.





À propos de Christophe SERY, franchiseur des complexes Youpi Parc et New Jump

Soucieux de protéger son réseau de franchisés et, de manière générale, le secteur des loisirs indoor, Christophe SERY est membre actif de SPACE et participe à ce titre à tous les groupes de travail de l’association. Il a notamment contribué à l’élaboration du plan sanitaire.



L'association SPACE, représentée pour l'occasion par Éric Woerth, a par ailleurs présenté devant l’Assemblée Générale un amendement ce mercredi 11 novembre 2020.



Christophe SERY est un professionnel du divertissement. Boulanger-pâtissier de formation, il délaisse rapidement les levures, pour leur préférer les manèges et monte avec son épouse une société de location de structures gonflables et manèges pour le cinéma. Il crée le premier Youpi Parc en 2009, à Langon, alors plus petit parc de loisirs indoor de France. Depuis, Christophe SERY est à la tête du Groupe 2TS en tant que PDG et accompagne pas moins de 18 franchisés, tout en gérant deux parcs en propre.

Sites Internet :

www.youpiparc.com

www.newjump.com